El 81% de los votantes del PP rechaza que Feijóo presente ahora una moción de censura

La gran mayoría de los votantes del PP, el 81,5%, rechaza que Alberto Núñez Feijóo presente en estos momentos una moción de censura contra Pedro Sánchez, que sólo serviría para cohesionar la malherida alianza de partidos del "bloque de investidura".

Sólo el 14,7% de los votantes del PP pide a Feijóo que registre la moción de censura, aunque esté condenada al fracaso, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El 67,5% cree que el líder del PP únicamente debe utilizar esta bala, si cuenta con los apoyos suficientes para que prospere.

Pero no ocurre así en estos momentos. Tras las revelaciones del último informe de la UCO que implican a José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el cobro de comisiones, Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos con sus socios parlamentarios, para garantizarse la continuidad de la legislatura.

Tanto Junts como ERC han condicionado su apoyo a que cumpla ya los compromisos que ha adquirido desde el inicio de la legislatura.

Entre otros, el cupo catalán, la quita de 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat, el traspaso de las competencias de inmigración, o el cumplimiento efectivo de la amnistía para que Puigdemont pueda volver a España (el Tribunal Constitucional comenzará a debatirla la próxima semana).

Por último, otro 14% de los votantes del PP considera que, en ningún caso, Feijóo debe utilizar el recurso de la moción de censura.

Vox presentó dos mociones de censura contra Pedro Sánchez en la pasada legislatura, que únicamente sirvieron para cohesionar a los partidos del "bloque de investidura".

La primera, en octubre de 2020, con Santiago Abascal como candidato. Y la segunda, más estrambótica, en marzo de 2023, con el economista Ramón Tamames como candidato, con el compromiso de convocar elecciones de inmediato.

Ambas fracasaron, al igual que ocurriría si Feijóo la presenta ahora. El líder del PP ya ha dejado claro que no tiene intención de hacerlo en estos momentos.

El resultado del sondeo de SocioMétrica es similar al preguntar al conjunto de los españoles: la mayoría de encuestados respalda la tesis de Feijóo.

Sólo uno de cada cuatro españoles (el 26,6%) le pide que presente la moción de censura, aunque esté condenada al fracaso.

Cerca de la mitad de los españoles, el 44,8%, cree que sólo debe presentarla si tiene los apoyos suficientes para que prospere. Incluso el 49% de los votantes del PSOE, el 51% de los de Sumar y 42% de los de los partidos nacionalistas e independentistas mantienen esta posición.

Un 15,3% de los españoles cree que Feijóo no debe presentar la moción de censura, en ningún caso.

El líder de Vox, Santiago Abascal, es el que más ha espoleado la maniobra de la moción de censura frente a los escándalos que cercan al Gobierno. Incluso ha pedido el apoyo de dos diputados de otros partidos, con el fin de que Vox sume el número necesario para presentarla.

Pero los votantes de Vox son mucho más realistas: el 37,4% dice que Feijóo debe presentar la moción contra Sánchez, aunque la pierda. Pero un más amplio 48,4% cree que sólo debe hacerlo si logra reunir los apoyos suficientes para que prospere.

En su comparecencia del lunes en Ferraz, Pedro Sánchez justificó que no va a convocar elecciones porque supondría "entregar las riendas del país al PP y Vox". Algo que "sería una tremenda irresponsabilidad".

Sánchez se extendió al advertir: "No vamos a permitir que la corrupción amenace las pensiones, los salarios, los servicios públicos y los derechos de 48 millones de personas", señaló, "no vamos a dejar en la estacada a las personas que necesitan de nuestras políticas para llegar a fin de mes".

Sin embargo, el 57,6% de los encuestados por SocioMétrica no cree que peligren las pensiones, los salarios, los servicios públicos y los derechos de los españoles si gobierna Alberto Núñez Feijóo.

Sólo uno de cada tres españoles (el 35,4%) suscribe la advertencia lanzada por Pedro Sánchez.

Entre ellos, el 62,2% de los votantes del PSOE, el 93% de los de Sumar, el 82% de los partidos nacionalistas y el 78,6% de los de Podemos.

También lo sostiene así el 45,5% de los votantes de 18 a 35 años, aunque un porcentaje mayor, que roza el 50%, no cree que peligren las pensiones, los salarios ni los servicios públicos si gobierna Feijóo.

Las mujeres (61,6%) tienen más confianza que los hombres (53,8%) en que nada de esto peligra si Feijóo llega a la Moncloa.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.