El 70%, incluido el 44% de votantes del PSOE, cree que Sánchez conocía la corrupción de Ábalos y Santos Cerdán

Una amplia mayoría de los españoles considera inverosímil que los dos hombres de la máxima confianza de Pedro Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, cobraran comisiones por la adjudicación de obras públicas, sin que el presidente del Gobierno lo supiera.

El 70% de los españoles, incluido el 44% de los votantes del PSOE, cree que Sánchez conocía la corrupción de los dos últimos secretarios de Organización de su partido, antes de que estallara el escándalo, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

En sus dos últimas comparecencias en Ferraz, Pedro Sánchez pidió "perdón" a los españoles por haber confiado en Santos Cerdán, y aseguró que nunca creyó que estuviera implicado en la trama de corrupción de Ábalos, hasta que se hizo público el informe de la UCO.

Pero no dan crédito a este discurso ni el 44% de los votantes del PSOE, ni la mayoría de los votantes de los partidos nacionalistas e independentistas (54%) que lo sostienen en la Moncloa.

En una proporción aún mayor, el 93% de los votantes del PP y el 95% de los de Vox se muestran convencidos de que Sánchez conocía la corrupción de Ábalos y Cerdán, y la tapó.

Después de que Santos Cerdán renunciara a su acta de diputado, y por tanto perdiera el aforamiento, la UCO de la Guardia Civil entró este viernes en la sede socialista de Ferraz para clonar su cuenta de correo electrónico.

Los agentes también recabaron documentación sobre el amaño de concursos públicos en las sedes del Ministerio de Transportes, de la Dirección General de Carreteras y de Adif.

Sánchez calificó de "anécdota" esta trama de corrupción, limitó su alcance al partido y aseguró que en ningún caso ha afectado al Gobierno.

Pero el juez del Supremo Leopoldo Puente ya aprecia indicios de criminalidad para imputar a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

Los tres principales protagonistas de la trama corrupta, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, formaban parte del núcleo de máxima confianza de Sánchez en el partido desde hace casi una década.

Los tres acompañaron a Sánchez a recorrer España en un Peugeot 407, cuando decidió presentarse a las primarias de junio de 2017, tras ser desalojado de la Secretaría General del PSOE por los barones socialistas.

Y Koldo García fue el encargado de custodiar día y noche los avales de militantes que había obtenido, en aquellas primarias, tal como recuerda Sánchez en su libro Manual de resistencia.

Pese a todo ello, los votantes de los partidos de izquierdas aún dan crédito a las excusas que ha ofrecido Sánchez, aunque por una mayoría más ajustada.

El 47% de los votantes del PSOE, el 55% de los de Sumar y el 63% de los de Podemos mantienen que Sánchez no sabía nada.

Las pruebas más comprometedoras que aporta el último informe de la UCO son las grabaciones que Koldo García realizó mientras hablaba del reparto de comisiones con los dos exsecretarios de Organización del PSOE.

Koldo grabó, incluso, las conversaciones que mantuvo con Ábalos, en las que ambos hablaban sobre los servicios sexuales de varias prostitutas a las que iban a contratar.

Según la encuesta de SocioMétrica, el 71,2% de los españoles cree que Pedro Sánchez conocía la relación de Ábalos y Koldo con la prostitución, antes de que se hiciera público el informe de la UCO.

Así lo creen, incluso, más de la mitad de los votantes del PSOE (52,3%) y de los partidos nacionalistas (56,5%), así como el 86,4% de los votantes del PP y el 90,3% de los de Vox.

Sólo los votantes de Sumar (52,3%) y de Podemos (52,4%) creen de forma mayoritaria que Sánchez desconocía que el exsecretario de Organización del PSOE era cliente habitual de prostitutas.

El episodio más sorprendente se produjo el pasado día 10, cuando agentes de la UCO registraron por sorpresa la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia.

El exministro de Transportes se encontraba acompañado por una mujer, que pidió permiso a los guardias civiles para sacar a pasear el perro.

Sin embargo, un agente se percató de que la mujer intentaba salir de la vivienda ocultando un objeto en el pantalón, que resultó ser un disco duro de memoria (o una memoria USB).

Como ha informado EL ESPAÑOL, la acompañante de Ábalos es la actriz porno Letizia Hilton, que anuncia sus servicios en varias páginas de prostitución.

El propio Ábalos ha reconocido que en el disco duro que le intervino la UCO conserva conversaciones con varios dirigentes socialistas, entre ellos, Pedro Sánchez.

Unas grabaciones que, por tanto, pueden salir a la luz en las próximas semanas.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.