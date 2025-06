El alcalde de León asegura que Cerdán "engordó" el censo del PSOE local con "200 fichas irregulares" para derrocarle

José Antonio Diez Díaz revela que se reunió con el exsecretario de organización del PSOE en Ferraz pero "no se resolvió nada".

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez Díaz, ha acusado al exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, de "engordar" el censo de la agrupación local con "fichas irregulares" como parte de una maniobra para acabar su candidatura a la alcaldía de la ciudad.

Diez ha explicado que el origen del caso se encuentra en 2021 a raíz de un enfrentamiento que mantuvo con el suministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, quienes le "amenazaron en persona".

"Cuando Ábalos fue destituido, Cerdán tomó el mando de la secretaría de organización y avaló el engordar el censo de la agrupación local de León, la más numerosa de Castilla y León y una de las más grandes de España, en más de 200 fichas irregulares traídas desde otros puntos de la provincia", ha explicado el regidor este lunes en una entrevista en el programa Espejo público de Antena 3.

Diez ha afirmado que se trató de "una operación coordinada con la dirección provincial del partido con un único fin y objeto: derrocarme y que no fuera candidato a la alcaldía de León por el PSOE".

El regidor presentó una denuncia ante los órganos del PSOE, pero no obtuvo respaldo. "La comisión ética normalmente no resuelve nada porque la ponen los mismos a los que les estás recurriendo", ha dicho. "Es un tema muy grave porque cualquier tipo de alteración en un proceso denota claramente falta de convicciones democráticas que hay que tener en un partido como el PSOE".

Diez también ha confesado que estuvo reunido con Cerdán en Ferraz para abordar este tema, "pero no se resolvió nada". "Ni sus formas ni sus maneras me parecieron las más adecuadas y correctas", ha expresado.

"Santos Cerdán fue el brazo ejecutor, con el respaldo del secretario provincial, que intentó quitarme del partido", ha incidido. "Afortunadamente derroté al aparato del partido. Los militantes de León, de una manera en masa, se dieron cuenta de esta maniobra y me respaldaron como secretario general y futuro candidato a la alcaldía de León".

Diez ha valorado durante su intervención las informaciones aparecidas sobre Ábalos, Koldo y Cerdán en el demoledor informe de la UCO que amenaza con tumbar al Gobierno: "Son acciones que no me pillan por sorpresa. Con personas que son capaces de hacer esto a compañeros en una organización con 140 años de historia, cualquier cosa es previsible".

"Yo los vi 15 minutos y me sobró para conocerlos", ha añadido el alcalde. "Me extraña que quienes pasan horas, días y años con ellos digan no conocerlos", ha continuado, lanzando un dardo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Las responsabilidades hay que asumirlas. Cuando tu mano derecha te falla de una manera de estrépito y quien le sustituye es el señor Cerdán, es algo realmente curioso".

Diez ha subrayado, sin mencionar a Sánchez, que "el máximo responsable de los órganos del partido tiene que dar alguna responsabilidad", aunque ha opinado que hay que buscar "otros procedimientos" más allá de un comité federal.

"Lo que me sorprende es cómo alguien que puede rodearse de personas de una altísima cualificación como Nadia Calviño, Teresa Ribera o Carlos Cuerpo, lo haga por otro lado de gente como esta, personas sumamente zafias", ha concluido Diez. "Se requieren explicaciones y saber la verdad de lo que hay aquí".