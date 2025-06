Los alcaldes de Mérida y León se suman a Susana Díaz y Page pidiendo elecciones anticipadas por el escándalo de Cerdán

Crece el malestar en el PSOE por el escándalo de Santos Cerdán y algunos alcaldes socialistas, como los de Mérida y León, se suman a las voces de Susana Díaz y Emiliano García-Page para pedir al presidente Pedro Sánchez que adelante las elecciones.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reconocido sentir "muchísima vergüenza, mucha repugnancia y mucha indignación" al conocer el contenido del informe de la UCO, que desgrana el cobro de comisiones por parte del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de la adjudicación de obras públicas.

"Los socialistas no nos merecemos esto", ha señalado Osuna, quien ha lamentado que este escándalo salpique a "miles de cargos en este país, alcaldes, concejales, diputados, personas honradas" que están en los gobiernos trabajando.

Preguntado sobre si el presidente Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones, ha afirmado que si fuera él "evidentemente no esperaría hasta el 2027".

El regidor socialista ha reclamado a Pedro Sánchez que convoque un Congreso Federal Extraordinario, para que todos los militantes puedan pronunciarse sobre la renovación del PSOE. Y ha añadido que si él fuera Pedro Sánchez no se presentaría a la reelección como secretario general.

También se ha mostrado muy crítico el alcalde socialista de León, José Antonio Diez, quien constata que el PSOE queda “queda muy tocado” por este escándalo, en el que están implicados los dos últimos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El alcalde de León ha señalado al presidente Pedro Sánchez como el “responsable último” de la designación de los cargos ahora bajo investigación. Ha considerado que la situación del partido “es insostenible”, por lo que es necesario "cortar por lo sano".

“Esto no se puede solucionar con un deja el acta y ya está, y el que no sabe nada, pues me preocupa”, ha afirmado el también secretario general de la Agrupación del Partido Socialista de la capital leonesa. "

Tampoco encuentra suficientes las explicaciones ofrecidas el jueves por Pedro Sánchez quien, en una rueda de prensa ofrecida en Ferraz, pidió "perdón" por haber confiado en Cerdán y anunció una auditoría externa para alejar cualquier sospecha sobre la financiación del partido.

"Tiene que dar explicaciones más contudentes", ha indicado Diez, "estamos hablando del secretario de Organización del partido y eso tiene una responsabilidad muy directa sobre quien designa a esas personas”.

"No quiero pucheritos, quiero responsabilidades", ha recalcado el alcalde de León sobre la rueda de prensa del jueves, "las explicaciones no se dan con discursos vagos o a 300 kilómetros de distancia”.

Diez ha denunciado también supuestas prácticas irregulares durante las primarias internas del PSOE en 2022. Según ha recordado, se habrían producido más de 200 afiliaciones irregulares en la agrupación local de León, con el objetivo de apartarle de la Secretaría General del partido en la ciudad.