Feijóo pide la dimisión del fiscal general mientras Moncloa le apoya: "Sería injusto que pagara por una denuncia sin pruebas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir este lunes la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya propuesto juzgarlo por un delito de revelación de secretos por filtrar datos tributarios del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Gobierno cierran filas y siguen manteniendo "todo" su respaldo a García Ortiz porque consideran que no existen pruebas de la filtración y que "sería injusto que pagara por una denuncia y una acusación que no ha sido demostrada". Además, el propio fiscal no va a dimitir y ha defendido su inocencia pese a la decisión judicial.

"Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones", ha exigido Feijóo después de que el juez Ángel Hurtado asegure en el auto que tanto García Ortiz como la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron información de Alberto González Amador siguiendo "indicaciones de Presidencia de Gobierno".

De esta manera, el líder del PP también considera que Pedro Sánchez también debe dimitir, aunque no le ha mencionado expresamente.

Lo mismo ha hecho también el portavoz del PP en el Congreso, Borja Sémper, que ha exigido, además, que el presidente del Gobierno dé la cara. "No puede seguir escondido. Lleva 40 días sin responder a preguntas de los periodistas", ha dicho.

Convencido de que la legislatura está "en colapso", Sémper ha incidido en que un Gobierno "moderado" encabezado por Feijóo es la "alternativa" al actual y ha vuelto a animar a los socios de investidura del Gobierno a salirse del mismo.

Misma línea mantiene el Gobierno de Ayuso, que cree que el fiscal general "debería dimitir para poder defenderse en los tribunales de las acusaciones" o que Sánchez le cese.

"Sin ninguna base probatoria"

Fuentes de Moncloa ratifican una vez más su apoyo al fiscal general y descartan que tenga que dimitir, desviando el foco hacia el PP. De hecho, desde el Gobierno de Sánchez siempre se ha insistido en la inocencia de García Ortiz ya que, en base a las pruebas existentes, nunca filtró nada sobre los problemas con Hacienda del novio de Ayuso.

Sin embargo, el juez del Supremo entiende que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación, por orden de Presidencia, el contenido de un correo remitido por la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, donde el abogado de González Amador admitía al fiscal, en su nombre, la comisión de dos delitos fiscales.

Esto es algo que ha negado "categóricamente" el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha lamentado que el Supremo haga "una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria"

"Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto... El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito", ha dicho.

"Confianza" en el fiscal

También ha salido a la palestra a defenderle el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez mantiene la "confianza" en Álvaro García Ortiz.

Torres ha hecho hincapié en que debe respetarse la "presunción de inocencia" del fiscal así como los "pasos" de la Justicia y ha señalado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido "exoneradas", según ha afirmado en una entrevista en Mañaneros La 1 de TVE.

El ministro también ha negado que el Gobierno diese estas "órdenes" al fiscal general, como dice el auto del juez Hurtado, y advierte de que cuando se hace una acusación de este tipo deben aportarse pruebas que a su juicio no hay. "Cuando se hace una acusación determinada tiene que haber siempre una parte probatoria indispensable, y no la hay", ha indicado.

El fiscal general del Estado este lunes junto a Marlaska en un acto en Madrid. Europa Press

En dicho auto el magistrado incide no sólo en que la Fiscalía recibió "indicaciones" de Presidencia, sino también en que Álvaro García Ortiz "entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales" para preparar una respuesta y dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido pacto alguno.

Para el instructor la finalidad era "ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal".

Al ser preguntado sobre si es sostenible que haya un fiscal sentado en el banquillo de los acusados, Torres ha defendido que, por el momento, no existe un fallo sino un proceso de instrucción que culmina ahora "en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado".

Por tanto considera que esta presunción de inocencia "hay que mantenerla hasta el final" y se ha mostrado convencido de que "al final, la verdad relucirá".

Quien también ha salido a defender al fiscal general, esta vez a golpe de tuit, ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que está de baja por paternidad.

Así, ha arremetido contra los jueces por actuar como la "oposición real de este país" y salir "todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo" tras el "desastre" de manifestación contra el Gobierno este domingo.

Sumar y la "impunidad" de Ayuso

Desde, Sumar, socio del Gobierno de coalición, han calificado de "inquietante" que el Supremo procese al fiscal general porque lanza un "mensaje peligroso", dado que al abrirle juicio oral "lo que se intenta aquí tapar es la posible corrupción del entorno de la señora Díaz Ayuso".

Así lo ha expresado este mismo lunes la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, que ha opinado que procesar a García Ortiz por defender a la institución del Ministerio Público de "bulos y mentiras" por parte del entorno de la presidenta madrileña es "preocupante".

"Se manda así un mensaje muy peligroso si lo que termina imputado es la lucha contra el fraude y la lucha, por la verdad, frente a los bulos. Da un mensaje de impunidad en última instancia a quien vive de mentir y de degradar nuestras instituciones", ha dicho.

'Lawfare' y "guerra sucia"

Por otro lado, en Podemos no ha dudado en achacar el procesamiento del fiscal general del Estado a que el PSOE no ha sabido "parar la guerra sucia" que viene del Gobierno de Mariano Rajoy y tampoco ha "parado los pies a tiempo" a la derecha, "que ya manda aunque no gobierne" en España.

"Van a sentar en el banquillo al fiscal general porque cuando le hicieron la guerra sucia a Podemos, cuando le hicieron la guerra sucia a los independentistas, a los ecologistas, a los movimientos sociales o a los activistas por Palestina, el Partido Socialista no hizo nada y pactó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la derecha. Como consecuencia de aquellos polvos tenemos estos lodos", ha dicho este lunes Ione Belarra.