El Gobierno lamenta que el PP haya preferido boicotear la Conferencia de Presidentes antes que solucionar problemas

El Gobierno considera que el PP, a través de sus líderes autonómicos, ha preferido boicotear la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona, antes que buscar soluciones a problemas esenciales como el de la vivienda.

Fuentes de la Moncloa explican que la celebración el domingo de una manifestación por parte del PP con el lema de "mafia o democracia", identificando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un capo mafioso ya dejaba clara la nula voluntad de los de Alberto Núñez Feijóo para llegar a acuerdos.

Aseguran que todos los presidentes del PP iban con la única idea de dejar clara su petición de elecciones, mostrando que su única preocupación es poner fin a la legislatura y evitando que se puedan alcanzar compromisos sobre asuntos concretos.

Explican que primero engordaron la agenda de la reunión hasta hacerla imposible y luego ni siquiera prestaron atención a la propuesta de pacto de Estado sobre la vivienda que formuló Sánchez esta semana. Es verdad que el formato de las conferencias de presidentes hace muy difícil alcanzar acuerdos concretos, porque no hay reuniones previas de los equipos para negociar acuerdos de forma discreta, como ocurre, por ejemplo, con las cumbres europeas.

Pero consideran que, al menos, hubiera sido un avance que las comunidades del PP hubieran presentado una contrapropuesta sobre vivienda o un acuerdo para abordar en los próximos meses este asunto. Pero sólo querían hablar del fin de la legislatura, en vísperas de la manifestación, según explican fuentes del Gobierno.

En esa línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha invitado a los presidentes autonómicos del PP a "explicar" su rechazo a la propuesta del Gobierno de triplicar la inversión pública en vivienda y ha dicho que no perderá "ni un minuto" para trabajar con las autonomías que sí la han aceptado, informa EFE.



En la rueda de prensa posterior a la XXVIII Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes en Barcelona, Rodríguez ha dicho: "O ley de vivienda o ley de la selva; o regulación pública o caos del mercado; o bien común o lucro indecente".

Explica el Gobierno, que el episodio de los pinganillos protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, ha roto también la reunión, dejando en pésimo lugar a los presidentes del País Vasco y Cataluña, como prueba el hecho de que el resto de líderes del PP no sólo no hayan secundado a la madrileña, sino que han hecho evidente su disgusto por su gesto.

Aseguran que una cosa es rechazar el uso de las lenguas cooficiales y otra mucho peor es abandonar la reunión cuando habla otro presidente que representa a su comunidad.

Para Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, es "una falta de respeto" de Ayuso con los presidentes de Cataluña y País Vasco.

Y desde el punto de vista político consideran que el PP ha arruinado definitivamente sus opciones de crecer en Cataluña y el País Vasco, como ya hizo hace unos días cuando se opuso al uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la Unión Europea. Consideran que Feijóo sigue alejándose de Junts y PNV de cara a un hipotético pacto tras unas elecciones generales.

Cambiar la agenda

Sánchez había planteado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes como un intento de salir de una agenda política marcada por escándalos, procesos judiciales y adversidades. Lo ha conseguido sólo parcialmente, aunque, según la Moncloa, sí ha servido para comprobar que el Gobierno habla de soluciones a problemas concretos y el PP no tiene más agenda que la petición de elecciones.

Moncloa, como ya ha hecho estos días el PSOE, minimiza la posición de Emiliano García Page pidiendo elecciones generales, por entender que es una posición minoritaria en el partido y difícil de entender, porque va contra los intereses del Gobierno.

Para el Gobierno se ha demostrado también la normalización política de Cataluña, de la mano de Salvador Illa. Antes los presidentes catalanes no acudían a estas reuniones multilaterales y ahora las organizan en Barcelona.

El ministro Óscar Puente resumió y llevó al extremo la posición del Gobierno a través de redes sociales. En concreto, escribió que "el PP llegaba a la Conferencia de Presidentes con una manifestación convocada el domingo, calificando al gobierno de mafia" y que "aun así, todos los Presidentes autonómicos asistieron a reunirse con la mafia".

Para concluir que "a la propuesta para afrontar el problema más importante de la ciudadanía dijeron no. Me surgen inevitablemente dos preguntas: ¿Para todo esto, no era mejor no haber asistido? ¿Hay alguien con dos dedos de frente diseñando la estrategia del PP?".

Y llamó "falangista" al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, por asegurar que "Sánchez acabará convocando elecciones a palos".