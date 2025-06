La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este miércoles el "espectáculo bochornoso" protagonizado por la exconcejal socialista Leire Díaz con su comparecencia pública un día después de pedir la baja voluntaria del partido y ha defendido que "esta mujer tenía que haber estado fuera el día después de que se conoció todo".

"Me quedo fría. Este espectáculo no se lo merece el PSOE, ni los militantes, ni nuestros votantes, ni los españoles. Me ha parecido bochornoso", ha afirmado.

En una entrevista en Antena 3, Susana Díaz ha reconocido sentir "desolación" por todo lo que está saliendo a la luz relacionado con Leire Díez porque "a mí me duele mi partido y todo el mundo sabe lo que yo siento por el PSOE". "Creo que en los momentos buenos, en los malos, siempre intento estar a la altura de lo que sé que los militantes sentirían, pero ahora mismo lo que siento es desolación", ha subrayado.