El PSOE abre un expediente informativo a Leire Díez casi tres días después de estallar el escándalo de la fontanera

El PSOE ha decidido, por fin, abrir un expediente informativo contra Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz. La medida, que el partido no había querido aplicar hasta ahora, llega casi tres días después de que estallara el escándalo en torno a ella.

Desde el pasado lunes, se ha estado publicando que Díez participó en reuniones con un investigado por la Audiencia Nacional para pedirle información comprometedora contra un teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, responsable de las pesquisas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez y de casos como los de José Luis Ábalos y Koldo García.

El PSOE, que está sufriendo un enorme daño reputacional por este caso, ha estado arrastrando los pies para expedientarla, cosa que puede hacer porque es militante. Esta actitud ha sido censurada por diversos cargos internos, que no entendían por qué el partido no actuaba.

Tras informar este miércoles de que el partido iba a iniciar una investigación "de oficio", finalmente, Ferraz ha cedido a las presiones internas y externas y se ha optado por abrir un expediente informativo a Díez.

Según fuentes del partido, esperan poder incorporar a este expediente "la totalidad de la grabación realizada ilegalmente en el despacho de un abogado y de la que hasta la fecha sólo se conocen algunos cortes". También asegura el partido que se pondrá en contacto con la interesada.

"Queremos dejar claro que en el PSOE todos los afiliados tienen deberes, pero también derechos, y que la apertura de este expediente no implica ninguna medida cautelar", subrayan desde Ferraz.

En el partido también aprovechan para arremeter contra los medios de comunicación que han estado informando sobre el caso y admiten "perplejidad" ante el tratamiento informativo de aquellos medios que hablan de ella como fontanera de Ferraz.

Según explican, "ni los textos ni los audios soportan en ningún caso titulares semejantes". El PSOE está realizando un análisis técnico para "cuantificar económicamente el daño reputacional causado por este tipo de titulares, que podría incorporarse a las acciones legales que se tomen en su momento".

Al margen de consideraciones sobre los titulares, el PSOE ha cambiado de postura este miércoles porque hasta este martes estaba evitando expedientarla. "No la hemos escuchado hablar en nombre del PSOE y no tenemos que responder por alguien que no trabaja aquí, ni ha trabajado antes", decía un alto cargo del partido este martes para justificarse.