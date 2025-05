Pepe Álvarez aparece en un acto de UGT con la cara llena de heridas: "Ayer por la mañana me caí de la bicicleta"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sorprendido al aparecer con la cara llena de heridas durante el acto de apertura del II Congreso Regional de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, celebrado este lunes en Segovia.

Álvarez ha explicado a los medios que las heridas en su rostro son consecuencia de un accidente de bicicleta sufrido el domingo a mediodía. "Ayer a las 12 de la mañana me caí de la bicicleta y la consecuencia es esta cara", ha dicho.

A pesar del golpe, el líder sindical ha querido estar presente en el congreso: "Tenía la opción de venir o no venir. Es muy aparatoso, pero afortunadamente tiene poco de fondo".

"Para mí es muy importante estar en este congreso. Lo es porque los servicios públicos son el alma de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sistema democrático de nuestro país", ha añadido.

Más allá del incidente personal, el secretario general de UGT ha advertido de que si el proyecto de Ley que recoge la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y que está tramitándose en el Congreso no sale adelante su sindicato va a "perseguir democráticamente a los grupos parlamentarios" que la rechacen.

“Democráticamente, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que cada día se lo vamos a ir recordando, que vamos a animar a que la gente en la calle se lo recuerde, a los diputados y a las diputadas con mucha amistad, con mucho cariño, pero que les digan que hombre, ya está bien, que llevamos desde el año 83 sin reducir el tiempo de trabajo”, ha remarcado.

El secretario general de UGT ha añadido que no es cierto que esta medida tenga una especial incidencia en la pequeña y medina la empresa porque afecta fundamentalmente a sectores como el comercio, la hostelería, y también a grandes empresas: ¿o Carrefour no es una gran empresa o Mercadona no es una gran empresa?. En ese sentido quiero felicitar a Alimerka por ser la primera que ha dado el paso adelante de firmar un acuerdo con las 37 horas y media", ha dicho.

Y ha advertido de que si la medida no avanza en el Parlamento será necesario intensificar la movilización social: “con respeto, sí, pero también con firmeza”.