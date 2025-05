El 60% pide acabar con el comercio de armas con Netanyahu y el 47% que se expulse a Israel de Eurovisión

El 60,5% de los españoles es partidario de que España interrumpa las relaciones de comercio de armas con Israel, debido a la ofensiva militar que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha desatado sobre Gaza.

En cambio, la propuesta de Pedro Sánchez de expulsar a Israel del festival de Eurovisión divide en dos a los españoles: el 47% está a favor, frente a un 44,7% que está en contra, según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El Congreso de los Diputados aprobó el martes, con el apoyo del PSOE, la toma en consideración de una ley registrada por Sumar, Podemos y BNG, que pide establecer un embargo total en el comercio con la industria militar israelí.

No obstante, el Ministerio de Defensa objeta que esto puede privar al Ejército español y a los cuerpos de seguridad de la asistencia para los equipos y componentes tecnológicos que ya fueron comprados en el pasado a la industria israelí.

Según el sondeo, la proposición de ley que tramita el Congreso cuenta con el respaldo mayoritario de los españoles. Sólo el 33% de los encuestados se opone a interrumpir el comercio de armas con Israel.

El embargo de armas cuenta con un respaldo abrumador entre los votantes del PSOE (83,5%), Sumar (86,8%), Podemos (90,8%) y los partidos nacionalistas e independentistas (98,7%). En cambio, lo rechazan de forma mayoritaria los votantes del PP (65,4%) y Vox (82%).

Debido a las exigencias de sus socios, Pedro Sánchez ordenó el pasado mes de abril al ministro Fernando Grande-Marlaska rescindir un contrato adjudicado a una empresa israelí para la compra de 15 millones de balas, destinadas a la Guardia Civil.

Desde los atentados del 7-O, que provocaron la ofensiva militar sobre Gaza, el Gobierno español ha adjudicado a empresas israelíes 46 contratos, por un importe total de 1.044 millones de euros, para la compra de material de defensa y seguridad.

También son mayoría (el 54,6%) los encuestados partidarios de que la Unión Europea (UE) suspenda las relaciones comerciales con Israel por la ofensiva de Gaza, mientras que el 35% rechaza esta opción.

De nuevo, son los votantes del PSOE (81,6%), Sumar (85,3%) y los partidos nacionalistas (98,7%) los que piden de forma muy mayoritaria que la UE suspenda sus relaciones comerciales con Israel.

El presidente Pedro Sánchez ha endurecido su discurso contra el Gobierno de Netanyahu. Hace una semana, tachó a Israel de "Estado genocida" en el Congreso de los Diputados.

Y el pasado lunes, en un acto con creadores audiovisuales, pidió que Israel sea expulsada del festival de Eurovisión, del mismo modo que Rusia fue excluida de numerosas competiciones internacionales tras la invasión de Ucrania.

Sánchez pronunció estas palabras después de que Israel ganara el televoto en la última edición del festival de Eurovisión (tanto entre los espectadores españoles como en el conjunto de la UE), a pesar de que RTVE intentó influir en el voto proyectando un mensaje contra la intervención militar de Gaza, al comenzar la retransmisión. En cambio, la representante de España, Melody, quedó antepenúltima.

La propuesta de Sánchez tiene un respaldo muy ajustado del 47% de los españoles, pero otro 44,7% la rechaza.

Esta división se refleja en los distintos segmentos de población consultados por SocioMétrica. El 51,6% de los hombres es partidario de echar a Israel de Eurovisión, pero la mayoría de las mujeres (el 46,8%) quiere que siga participando en el festival.

Entre los menores de 30 años, algo más de la mitad (el 52,7%) pide expulsar a Israel de Eurovisión. En el resto de franjas de edad se imponen quienes quieren que continúe en el festival.

Y se repite un patrón, ya que los votantes de los partidos de izquierdas son de nuevo los más beligerantes contra Israel. El 84,7% de quienes votaron al PSOE, el 81,2% de los de Sumar y el 82% de los de los partidos nacionalistas quieren que sea expulsada de Eurovisión.

El 73,7% de los votantes del PP y el 88,4% de Vox quieren que siga participando en el festival.

En cambio, la mayoría de los españoles rechaza la tesis de Sánchez de equiparar la operación militar de Gaza contra los terroristas de Hamás con la invasión de Ucrania por parte del régimen de Putin.

El 56% de los españoles considera que ambos conflictos no son equiparables, mientras que el 37,5% los ve muy similares.

Entre estos últimos se encuentra la mayoría de los votantes del PSOE (78,7%), Sumar (73,3%), Podemos (62,5%) y los nacionalistas (62,8%). En cambio, rechazan el paralelismo entre ambos conflictos el 82,4% de los votantes del PP y el 90,6% de los de Vox.

Sólo los menores de 30 años consideran de forma mayoritaria (el 39%) que ambos conflictos son equiparables. En el resto de franjas de edad, se impone la tesis contraria.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu desató la ofensiva sobre Gaza tras los atentados del 7-O de 2023, cuando terroristas de Hamás entraron en Israel y asesinaron a 1.195 personas, de las cuales más de 200 eran jóvenes que se encontraban disfrutando de un festival de música.

El entonces presidente estadounidense Joe Biden calificó lo ocurrido como "la peor masacre de judíos en un solo día desde el Holocausto". Los terroristas de Hamás aún tienen en su poder a 58 rehenes, aunque sólo 20 de ellos continúan con vida.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin ordenó la invasión de Ucrania hace tres años, después de que fracasara su plan para hacerse con el control del país mediante un gobierno títere (como ha hecho con anterioridad en otras repúblicas bálticas).

Putin intenta completar así la operación que inició en 2014 con la invasión de Crimea, el territorio más codiciado de Ucrania por su valor estratégico.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.812 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 19 a 22 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.