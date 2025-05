El Gobierno demora su anunciada denuncia por la publicación de wasaps y elude aclarar si ha sido chantajeado

El Gobierno dice estar "muy tranquilo" por las informaciones publicadas sobre el proceso judicial al exministro José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas, se niega a admitir o desmentir que esté siendo chantajeado por los miembros de esa trama y demora la presentación de la denuncia que anunció hace una semana para que se investigue la filtración de comunicaciones privadas del presidente del Ejecutivo.

Así lo ha dicho la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con la intención de despejar todas las preguntas sin precisión alguna en las respuestas. La fórmula del "Gobierno muy tranquilo" ha sido su burladero para no responder sobre las múltiples preguntas, aunque no sería imaginable que el Gobierno expresara públicamente que está "muy intranquilo" por esas publicaciones.

El Ejecutivo se niega a usar públicamente la palabra chantaje, porque supondría admitir que hay algo por lo que chantajearle y, en todo caso, en privado derivan el asunto al PSOE, no al Gobierno.

Así lo hacen a pesar de que hay evidencias de que Ábalos y Koldo García están relacionados con el material publicado en las últimas semanas en forma de wasaps y en la amenaza de sacar a la luz conversaciones privadas que comprometan a ministros y altos cargos en lo que se investiga en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

En privado sí hay miembros del Gobierno que admiten tal chantaje, aunque sea con el matiz de que no tiene que ser necesariamente material que involucre a Pedro Sánchez y sus ministros en delitos como que sea inconveniente o incómodo que se conozcan estrategias internas o relaciones personales del Ejecutivo y el PSOE.

Alegría sí ha seguido con la tesis de la vulneración de derechos del presidente del Gobierno al haberse publicado en El Mundo los wasaps de sus conversaciones con Ábalos, cuando éste era su mano derecha en el Gobierno y el partido.

Sin embargo, no ha querido precisar cuándo presentarán la denuncia que anunció hace justo una semana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Ha vuelto a condicionarla a que se abra alguna investigación en alguno de los órganos judiciales que instruyen el caso de Ábalos y Koldo García, pero sin concretar hasta cuándo esperarán.

Se da la circunstancia de que el propio Ábalos ha admitido que autorizó la publicación de los wasaps en los que habla con Sánchez y, en ese caso no hay delito posible puesto que uno de los dos interlocutores sería quien habría facilitado la información para que fuera revelada.

Pero el Gobierno no admite esta posibilidad y no quiere señalar expresamente a Ábalos, para no incomodarle. No hay ni una palabra en contra del exministro y exnúmeros dos del PSOE por parte de miembros del Gobierno y dirigentes del partido.