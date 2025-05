Ayuso: "Un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez, el PP no va a caer en el síndrome del 'anti'"

Isabel Díaz Ayuso no va a permitir que el proyecto del Partido Popular sea, exclusivamente, echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Así lo ha declarado este lunes durante la presentación del nuevo libro de memorias de la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, donde ha advertido que el PP no debe caer en el "síndrome" de los "anti". En referencia a los que sólo se niegan a algo, pero sin poner sobre la mesa un proyecto alternativo.

Por ello, la líder del PP de Madrid y presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado en que "un proyecto para España" tiene que ser "algo más que echar a Sánchez". "Que lo vamos a hacer", ha bromeado entre risas.

Así las cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid plantea "ilusionar" a los españoles con "políticas de calidad y reformas fundamentales". ¿El objetivo? Acabar "con la estrategia de la carcoma que está tomando gran velocidad a medida que el sanchismo se va empequeñeciendo".

Ayuso ha afirmado que el PP es la "casa común del centro-derecha y de los que aman España", por eso el partido "no puede vivir solo de tener un enemigo común". "No podemos caer en el síndrome de los “anti”. Los liberales, conservadores y democristianos hemos tenido siempre en común ser constructivos, no destructivos", ha exigido Ayuso.

Las palabras de la presidenta popular llegan en un momento de debate dentro del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha convocado para principios de julio el Congreso nacional del partido, donde se marcará la hoja de ruta ideológica de los populares para los próximos años.

Isabel Díaz Ayuso interviene durante la presentación del libro de Esperanza Aguirre, 'Una liberal en política'. CAM

Precisamente, Alberto Núñez Feijóo durante la presentación de este congreso nacional esta misma mañana ha asegurado que será una cita que servirá para "decir adiós a Sánchez" y dar paso a un "nuevo tiempo" para un país que quiere una "nueva realidad política".

Desde la Real Casa de Correos —sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid— llevan una semana insistiendo en que el congreso de julio sirva para hablar de "formas de gobernar". También proponen dejar a un lado debates puramente ideológicos y "pasados".

Ahora, las palabras de Ayuso en un acto público respaldan esta visión.

La presidenta del PP también ha promovido el que lleva tiempo calificando como "liberalismo a la española" donde todo el centro-derecha encuentre en el PP su "casa común" y se acoja a todos los que "aman España, respetan la Constitución y a las Instituciones".

"Aquí no sobra nadie, especialmente en un momento en el que sufrimos el Gobierno más cínico, corrupto y antiespañol de nuestra historia", ha denunciado recordando, además, que ese liberalismo a la española "no le pone adjetivos a la libertad, la democracia o la justicia".

La presidenta del PP de Madrid es consciente de su poder dentro del partido y también del papel tan importante que tiene la región entre el conjunto de España. Por ello, en un momento en el que ha abogado por el papel de los presidentes autonómicos "porque lo que pasa en otras regiones también importa" ha recordado cómo Esperanza Aguirre alzó la voz para ser tenida en cuenta.

“Es importante la voz del presidente de la Comunidad de Madrid. Algo que Esperanza siempre defendió", ha explicado mientras que dedicaba una sonrisa de complicidad a la expresidenta regional.

Ayuso se ha presentado a sí misma como una política que está "a favor de estar en contra" para impulsar debates, "remover conciencias y dar vidilla a la política”.

"Vivimos un momento decisivo para España y debemos saber cuál es nuestro papel. El PP debe ser su mejor versión y lo va a ser. Ser la visión de una perfecta gestión de los servicios públicos, con eficacia, pero sobre todo la defensa de una determinada forma de ver la vida en torno a unos valores", ha finalizado.