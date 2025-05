Gallardo dejará la Diputación de Badajoz: se incorporará como diputado en la Asamblea para "combatir mejor" a Guardiola

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado su decisión de incorporarse como diputado de "forma inmediata" a la Asamblea para "combatir mejor" al gobierno de María Guardiola.

Gallardo, investigado en la causa abierta a David Sánchez, da este paso pese a haber afirmado en una entrevista con EL ESPAÑOL el pasado febrero que no lo haría "hasta que pase el caso" para que "nadie piense" que busca aforamiento.

Preguntado por cómo puede afectar su entrada en la Asamblea a la causa judicial abierta sobre la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez, Gallardo ha apuntado que la causa "sigue su cauce, como no puede ser de otra forma", al tiempo que ha precisado que "no implica inmunidad estar en la Asamblea de Extremadura".

Al respecto, ha recordado que hace un tiempo había trasladado que su intención era entrar en la Asamblea una vez que hubiera terminado el proceso, decisión que ha cambiado "visto el devenir de las acusaciones populares" y de cómo "intentan alargar la causa como si fuera un chicle".

El líder de los socialistas extremeños ha explicado este viernes que ha tomado esta decisión tras un proceso de "escucha activa" y en el que "muchos compañeros" han mostrado su disposición de "dar un paso atrás" para que él pueda dar "un paso adelante".

Del mismo modo, Miguel Ángel Gallardo, que también es presidente de la Diputación de Badajoz, ha señalado que abandonará la presidencia de la institución provincial y su intención es desarrollar una "transición tranquila, transparente y, sobre todo, que no afecte al funcionamiento de la misma".

"Es verdad que a mí me gusta que las cosas se hagan bien. Quiero una transición tranquila. Quiero una transición en la Diputación de Badajoz transparente, que no afecte a la institución y eso requerirá un tiempo y lógicamente hay que hablarlo también con la Dirección Provincial para que lo que hagamos, lo hagamos bien", ha aseverado.

Gallardo ha realizado este anuncio tras participar este viernes en Mérida en la reunión de la Comisión Interparlamentaria del PSOE de Extremadura, en la que también han asistido los expresidentes de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara.

El secretario general PSOE de Extremadura ha destacado en rueda de prensa que ha tomado la decisión de formar parte de la Asamblea desde la seguridad de que es la "mejor forma" de expresar a los extremeños el interés por ellos y para "combatir mejor" a un gobierno que está "privatizando" la educación infantil de cero a tres años o que "ataca claramente la sanidad".

"Que atenta claramente contra la igualdad en la política de mayores, haciendo que haya mayores de primera y mayores de segunda. Y todo eso hace más urgente estar en la Asamblea de Extremadura", ha aseverado Gallardo, quien se ha referido también a la próxima convocatoria del Debate sobre el Estado de la Región, en el que quiere estar presente para "confrontar políticas" y trasladar las propuestas y el proyecto del PSOE en Extremadura

Así, ha avanzado que en los próximos días se trabajará en poner en marcha la estrategia para que pueda tomar posesión de su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura "lo antes posible".

Al mismo tiempo, ha reseñado que el PSOE es una "organización seria" y que "trabaja en equipo" y por los "intereses de los extremeños y las extremeñas". "Ningún diputado, ninguna diputada mira por su interés particular, mira por el interés del partido para que sea un verdadero instrumento para la sociedad", ha puesto en valor Gallardo.

La Presidencia de la Diputación de Badajoz

Sobre su cargo de presidente de la Diputación de Badajoz, ha asegurado que si fuera "un presidente como lo es la señora Guardiola, de martes a jueves", podría compatibilizar el cargo hasta final de legislatura pero, como se entrega las "24 horas", eso hace "incompatible" que pueda desempeñar los dos cargos.

"Si me pregunta ¿va a renunciar a la Diputación de Badajoz?, por supuesto, no puede ser de otra forma. ¿Cuándo? Cuando se hagan las cosas como lo he dicho. Una transición tranquila, transparente y, sobre todo, que no afecte al normal funcionamiento de la misma", ha precisado.

Sobre los tiempos que maneja para abandonar la presidencia de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que es un asunto que hay que "hacerlo bien". "Le puedo asegurar, e insisto, a mí no me une un cargo, lo que me une al Partido Socialista es la responsabilidad", ha asegurado.

"Yo, hablar de plazos, desde el punto de vista de días que no pueda cumplir, pues, mire usted, la diferencia entre la señora Guardiola y yo es que aquello que digo me gusta cumplirlo", ha remarcado, al tiempo que ha asegurado que las decisiones que se tomen serán "siempre en interés de la ciudadanía".

"Y ese interés en la ciudadanía es que la Diputación tenga una transición transparente, ejemplar y que, además, tenga como único fin que ninguno de sus programas, ninguno de sus proyectos se vea alterado. Y, en ese sentido, no se va a ver alterado", ha asegurado.

"Yo no quiero ser presidente, yo quiero ganarme ser presidente. Y para ganarme ser presidente es imprescindible estar en el templo de la palabra y, sobre todo, en el lugar donde se trasladan todas y cada una de las propuestas", ha sentenciado.