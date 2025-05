El Gobierno denunciará la filtración de los mensajes de Sánchez y acusa al PP de hacer "política de casquería"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno emprenderá "acciones legales" para esclarecer la filtración de los mensajes entre presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su ex mano derecha, el exministro José Luis Ábalos.

Bolaños ha calificado de "muy graves" los hechos y ha asegurado que "no hay límites para los ataques" contra Sánchez. "No prejuzgamos quién ha podido cometer esta filtración, que puede suponer un comportamiento delictivo. Damos por hecho que habrá una investigación judicial y, si no la hay, iniciaremos las acciones legales pertinentes para conocer a fondo esta filtración", ha señalado.

La ministra Alegría, por su parte, ha subrayado que "es muy grave que se publiquen mensajes y conversaciones privadas", algo que, según ha dicho, supone "un ataque al derecho a la intimidad" del jefe del Ejecutivo. "Estamos hablando de conversaciones y mensajes que nada tienen que ver con ninguna causa judicial abierta", ha remarcado, para añadir que es deseable que "el Estado de derecho funcione como funciona en todas las ocasiones" y especialmente ante "hechos de esta gravedad".

Aunque Alegría ha afirmado que "no vamos a señalar a nadie ni a establecer comparaciones", ha criticado el uso que el Partido Popular está haciendo de los mensajes publicados. "Los mensajes que estamos conociendo son intrascendentes y descontextualizados", ha asegurado, citando como ejemplo una felicitación de cumpleaños.

"El PP pretende usar estos mensajes para continuar con esa oposición de casquería que lleva haciendo durante los últimos siete años. Tampoco sorprende: lo vienen haciendo desde 2018", ha añadido.

La portavoz ha insistido en que el Gobierno mantendrá su agenda política. "Si creen que con esta oposición de confrontación constante nos van a desviar de lo importante, les digo que abandonen toda esperanza. Este Gobierno va a continuar con su ruta de transformación y los resultados están ahí: hoy tenemos una economía que crece", ha proseguido.

