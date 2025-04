El PP da por rota la negociación con el Gobierno sobre el decreto antiaranceles: "No quieren un pacto, quieren adhesión"

El PP da por rotas las conversaciones con el Gobierno para apoyar la convalidación del real decreto sobre aranceles, una votación prevista para el mes de mayo. "No quieren un pacto, quieren adhesión", lamentan fuentes populares tras la reunión este miércoles entre el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Los de Alberto Núñez Feijóo confiaban en que el Gobierno asumiría alguna de las propuestas que su equipo económico remitió hace 23 días a Moncloa, pero "el Gobierno no ha aceptado ni una de las medidas". "No hemos venido a ser su muleta", ha señalado Bravo a la salida del encuentro, que ha durado cerca de dos horas y se ha celebrado en la sede del Ministerio de Economía.

"Ha vuelto el muro de Sánchez para dejar fuera al PP", ha denunciado Bravo.

Eduardo Ortega Socorro. El Gobierno apunta que la guerra comercial dañará al PIB pero también que el consumo interno lo compensará

El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "bloquear" cualquier negociación al rechazar todas las propuestas, incluidas el mantenimiento de la energía nuclear, una fuente que, recuerda el PP, hay que tener en cuenta en el nuevo "contexto" tras el apagón masivo del lunes. Según fuentes populares, ahora adquiere más relevancia la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares.

En este sentido, Bravo ha defendido el papel estratégico de la energía nuclear y ha advertido de que cerrar las centrales "es una irresponsabilidad que compromete la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar de las familias".

Si no hay un "cambio de rumbo" por parte del PSOE, los populares no apoyarán el plan antiaranceles. "No se puede pedir nuestro respaldo cuando no se acepta ni una sola propuesta de las que reclaman empresas, autónomos y trabajadores".