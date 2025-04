Sánchez descarga en los "operadores privados" la responsabilidad del apagón incluyendo a Red Eléctrica

"El Gobierno va a llegar hasta el fondo en este asunto y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados". Así se ha manifestado este martes Pedro Sánchez en su tercera comparecencia desde el apagón masivo que interrumpió el sistema energético y cuyas causas todavía se desconocen. El presidente del Gobierno ha descargado en las compañías, incluyendo a Redeia, la responsabilidad de la incidencia, no ha descartado la posibilidad de un ciberataque y ha anunciado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Desde el Palacio de la Moncloa y tras la reunión del Consejo de Ministros, Sánchez ha explicado que el sistema ha reaccionado "con agilidad", los actores públicos y privados han actuado "con eficacia" y ha celebrado la "leal" coordinación entre administraciones públicas, además de pedir "tranquilidad y confianza" a la ciudadanía. "España afortunadamente, y con todas las cautelas, está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme a la recuperación de la plena normalidad", ha anunciado, detallando que los principales obstáculos persisten en el tráfico ferroviario.

El presidente ha afirmado que la prioridad del Gobierno reside ahora en descubrir qué pasó en esos cinco segundos que precipitaron la caída del sistema y en los que "desaparecieron súbitamente" 15 GW de la red eléctrica. No obstante, ha descartado que el apagón se debiese a la falta de potencia nuclear: "Las nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía porque ha sido necesario mantener sus núcleos estables".

El Rey preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Fernando Calvo Pool Moncloa

Sánchez ha señalado en su intervención que no hubo un "exceso de renovables como tampoco hubo una falta de cobertura, de demanda insatisfecha": "La disponibilidad de sistemas de generación era alta. Quienes están vinculando este problema a la falta de nucleares francamente o mienten o demuestran su ignorancia", ha sentenciado. El líder del PSOE ha prometido reformas en el sistema eléctrico para evitar que una situación de caos como la de este lunes se vuelva a vivir en toda España.

No ha sido tan categórico, sin embargo, a la hora de rechazar que la caída del sistema fuese provocada por un ciberataque y a pesar de que los responsables de Red Eléctrica, en una rueda de prensa poco antes, señalasen que no hay indicios que apunten hacia esta posibilidad. "Sería imprudente descartar cualquier hipótesis y señalar una u otra posibilidad", ha disparado, aunque reconociendo que "no tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista".

Sánchez ha recordado que "la responsabilidad del Gobierno es hacer un análisis independiente" y por eso el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar a la Comisión Europea que elabore un informe independiente desde Bruselas para tener una "fotografía mucho más certera y verosímil" de lo ocurrido. En cualquier caso, ha insistido, "no pone en cuestión" la valoración inicial de la compañía presidida por Beatriz Corredor, exministra socialista con José Luis Rodríguez Zapatero.

La comisión de investigación liderada por el ministerio encabezado por Sara Aagesen contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional, además de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Sánchez ha pedido "no dar pábulo a los bulos" extendidos a través de las redes sociales.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha desvelado que el Consejo de Ministros también ha tomado la decisión de liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos para los grupos electrógenos que puedan necesitarse en infraestructuras críticas como los hospitales. Sánchez ha explicado que en su comparecencia prevista para el próximo 7 de mayo en el Congreso para hablar de Seguridad y Defensa también informará sobre el apagón eléctrico sufrido este lunes en la Península Ibérica.