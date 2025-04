El misterio de los 15GW desaparecidos: Sánchez dice que no se sabe aún por qué se ha caído la red eléctrica

En su segunda comparecencia institucional en este lunes del gran apagón, Pedro Sánchez dijo que "no se sabe aún por qué cayó la red eléctrica". El presidente ha marcado un "objetivo claro: que este martes la luz haya vuelto a todo el territorio".

El jefe del Ejecutivo compareció a las 22:53 horas, después de que Moncloa lo hubiera anunciado para las 21:30 h. Sánchez siguió sin dar ninguna explicación del porqué del "total apagón", anunció que todas las administraciones y los operadores probados trabajan en averiguarlo, y aseguró que el estado lo averiguará. De momento, "no se descarta ninguna hipótesis".

El presidente explicó que ya se están anticipando "medidas preventivas para los municipios a los que les llegue más tarde" el suministro. Por ejemplo, "la UME ya prepara generadores eléctricos, material de apoyo logístico", dijo Sánchez, "y el Consejo de Ministros aprobará la liberación de tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos".

A las 12.33 horas de este lunes, momento en el que se desató el apagón masivo que afectó a toda la Península, y durante cinco segundos "desaparecieron súbitamente" 15 GW de la red eléctrica, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento.

Así lo confirmaron a este diario fuentes del Gobierno, cuando se seguían investigando las causas de esa "anomalía", poco antes de la comparecencia del presidente. Diez horas después del blackout, aún se mantenía el 38% de las subestaciones eléctricas fuera de servicio y el 57% de la demanda sin suministro.

Segunda reunión del Comité de Seguridad Nacional, el lunes del apagón.

Algo parecidos, aunque imprecisos, fueron los datos suministrados por Sánchez. Según dijo, citando "los datos del operador Red Eléctrica", a la hora de su comparecencia se había restablecido "ya casi el 50% del suministro". Sin embargo, la situación de la Península era muy desigual. "Hay Comunidades Autónomas con casi el 90% del suministro recuperado, y otras que no superan el 15%".

El presidente había terminado la segunda reunión del Comité de Seguridad Nacional, convocado a las 19:00 horas en Moncloa, y finalizado pasadas las 21:00 horas. Y su comparecencia se retrasó más de una hora, según el horario inicialmente anunciado por la Secretaría de Estado de Comunicación.

En su primera alocución a los españoles, aunque la mitad de ellos no podían acceder a su imagen ni por televisión (por falta de luz) ni por internet (por falta de conexión), el presidente había pedido "calma" a la población, eso sí, sin dar ninguna información sobre las causas del apagón: "No tenemos pruebas concluyentes, pero no descartamos ninguna hipótesis".

Lo mismo, casi punto por punto, dijo tres horas después.

Sánchez compareció solo, en la sala de prensa de Moncloa, una hora después de terminar la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional. El presidente aseguró que "el Gobierno está en comunicación con el Jefe del Estado, como no podía ser de otra forma, con los grupos parlamentarios, con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y con la OTAN".

Sánchez se comunicó por teléfono con Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica a lo largo de la tarde, según informó Efe, que citaba fuentes de la OTAN, sin dar más detalles sobre el contenido de la conversación. El presidente también ha hablado personalmente del apagón con los máximos responsables de las instituciones europeas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado este lunes que está en contacto con los jefes de los Gobiernos de España y Portugal, por el apagón del que "no hay indicios por el momento de que se deba a un ciberataque", señaló. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió que está en contacto con Sánchez, a quien le trasladó el apoyo del Ejecutivo comunitario tras el apagón eléctrico.

Sin embargo, prácticamente ninguna Comunidad Autónoma había recibido "información alguna" del Gobierno antes de la primera comparecencia del presidente en televisión.