Yolanda Díaz exige a Sánchez rescindir otros 9 contratos de armamento con Israel: "No se comercia con un país genocida"

"Hablé con el presidente y con Marlaska y rectificamos el contrato, pero no me gusta derrotar a nadie". IU celebra el "trágala" impuesto a Marlaska y que la ruptura del contrato de balas haya "indignado" a Israel: "Nos ennoblece como país"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se conforma con la rescisión del contrato de compra de más de 15 millones de balas a Israel anunciado ayer por el Gobierno y exige ahora anular otros nueve contratos de armamento con dicho país, al que ha acusado de estar cometiendo un "genocidio" en la Franja de Gaza.

"No se puede comerciar con un país que masacra a los palestinos. (...) El acuerdo del Gobierno está vinculado a la no posibilidad de compra de armamento con Israel, no puedo ser más clara", ha afirmado Díaz este viernes en RNE.

De esta forma, la dirigente de Sumar, que se atribuye haber conseguido la revocación del contrato, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministerios implicados, en este caso Defensa e Interior, cancelar los otros nueve contratos de compra de armamento ya adjudicados a Israel y que están pendientes de ser formalizados en las próximas semanas.

Para ello, Yolanda Díaz ha apelado a los "tratados internacionales que regulan estas materias", como el Tratado de Comercio de Armas, y a la "defensa de los derechos humanos" anbte un país, Israel, que "está masacrando a los palestinos, matan a niños y niñas a diario y está asfixiandoles en la Franja".

"No podemos olvidar que se está cometiendo un genocidio en Gaza", ha advertido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.