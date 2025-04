Feijóo: "Hace un año, Sánchez se tomó 5 días porque su mujer salía en un sumario; tras el informe de la UCO debe dimitir"

Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión de Pedro Sánchez, después del último informe de la UCO añadido al sumario del llamado caso Koldo, que se investiga en el Tribunal Supremo. El dosier de la Guardia Civil implicaba a la esposa del presidente del Gobierno en las presiones de la trama presuntamente corrupta para facilitar y acelerar el rescate de Air Europa tras la pandemia de la Covid. "Es lo que haría cualquier Gobierno decente de la Unión Europea".

El presidente del PP ha recordado que "hace un año, Sánchez se tomó cinco días, porque su mujer aparecía en un sumario. Después del informe de la UCO, lo que debería hacer es irse y dar la voz a los ciudadanos".

Feijóo ha hecho estas declaraciones públicas antes de un partido de fútbol de categoría infantil, entre el Torrejón y el Real Madrid, defendiendo su ley de conciliación, "bloqueada por el Gobierno en el Congreso desde hace un año".

Según los populares, el Ejecutivo "no tiene tiempo para los problemas de los españoles, sólo lo tiene para atender su agenda de escándalos".

Para el líder de la oposición, Sánchez "está obsesionado con lo que viene de Waterloo y de los juzgados de plaza de Castilla, de Badajoz, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que la atmósfera es irrespirable". Y se niega a normalizar "lo que no es normal", como acredita, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Portugal.

"Nunca en democracia, un presidente ha estado sometido a una investigación por delitos en su entorno más íntimo", como está ocurriendo con su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su ministro y número dos del PSOE, José Luis Ábalos; o el mismo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Algo huele a podrido"

"Algo huele a podrido en la política nacional", ha sentenciado Feijóo. "Es un Ejecutivo rodeado de podredumbre, instalada en los sumarios de los juzgados".

El ejemplo de Portugal, donde el popular Luís Montenegro ha llamado a las urnas tras perder una cuestión de confianza, le sirve al líder del PP como ejemplo. "Allí, se están investigando unas actividades económicas de la familia del primer ministro antes de serlo... imaginen lo que habría pasado con un informe como el de la UCO. El Gobierno habría caído, la legislatura se habría agotado y estaríamos en pleno periodo electoral".

Sin embargo, lo que ocurre en España, según el presidente del Partido Popular, es que "el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria, no tiene Presupuestos, no tiene plan de Vivienda, ni de conciliación, ni de Defensa, ni contra los aranceles".

De hecho, el líder popular ha dicho "desear" estar equivocado, por ejemplo, sobre viaje de Sánchez a China la semana pasada. "Yo creo que fue una imprudencia" porque puede considerarse como "una provocación" por parte del Gobierno de Donald Trump, ha asegurado este lunes poco después de que se conociese el viaje del ministro Carlos Cuerpo a Washington.

"No sabemos a qué ha ido el presidente a China y qué acuerdos, si es que hay alguno, se ha traído", ha añadido, denunciando la política exterior "opaca" del Gobierno.

En definitiva, según Feijóo, "el Gobierno no gobierna, sólo sobrevive" tratando de evitar que el Parlamento haga su trabajo.

"Las leyes que no les interesan, no las tramitan, se bloquean las que llegan del Senado o, si les interesa una parte pero no otra, ésta la borran y dejan el resto", rememora en referencia a las enmiendas de la Cámara Alta eliminadas por la Mesa de Francina Armengol, para bajar el IVA de los alimentos básicos, eliminadas del proyecto de ley de desperdicio alimentario.

"Si una ley se está tramitando y no les conviene, la paralizan y no dejan que llegue a pleno", como ocurrió con el impuesto a la producción eléctrica eliminado por un acuerdo del PP con Junts, "y cuando ya es inevitable que las enmiendas lleguen a pleno, no las cumplen… es una anomalía democrática y somos conscientes de la necesidad de un cambio en España, para que vuelva la política limpia, haya un Gobierno decente y un presidente intachable".