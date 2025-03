Iglesias da por "muerto" a Sumar y pide a Podemos ignorar los "cantos de sirena" de Yolanda Díaz para volver a confluir

Podemos da por zanjado el debate de confluir con Sumar. Después de que este fin de semana Yolanda Díaz pidiera a los de Ione Belerra "caminar juntas" en su enésimo llamamiento a la unidad y les metiera presión bajo el argumento de que sin esta unión "no se revalidará el Gobierno", el que fuera su líder, Pablo Iglesias, ha sentenciado a Sumar, al que considera un partido "muerto" y "fallido" con el que no hay nada que consensuar.

De hecho, el exvicepresidente segundo del Gobierno ha pedido a Podemos que no haga caso de sus "cantos de sirena" para volver a confluir porque la formación creada por Yolanda Díaz no sólo es un partido "fallido", también un proyecto "políticamente muerto" que ya no es "un paraguas para absolutamente nada".

En este sentido ha señalado que "son muchos partidos con intereses electorales diferentes" y que "una parte" de Sumar "acabará integrándose en el PSOE, con el que no tiene tantas diferencias ideológicas" frente a un Podemos que en este momento ofrece "nitidez" en la izquierda con liderazgos "muy claros" y que, cuando llegue el momento de que haya elecciones, ya se verá "quién se va con el PSOE y quién quiere construir otra cosa".

En declaraciones en RNE, Iglesias ha afirmado que el ejemplo más claro de todo esto es que la formación morada ha sido el "titular" de la segunda asamblea de Sumar y que prácticamente no se habló de otra cosa, más allá del rearme europeo, que no fuera la necesidad de una unidad de la izquierda para unas futuras elecciones generales.

Con ello, se refería a las resoluciones aprobadas en la cita congresual de Sumar, que llamaba al entendimiento con todas las fuerzas políticas, incluido Podemos, que concurrieron en una misma candidatura en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

"A Podemos le va bien solo"

Preguntado sobre si es posible revalidar el Gobierno de coalición con la izquierda alternativa dividida, Iglesias ha apelado a los socialistas que si no quieren eso "asuma su responsabilidad", que integre a una "parte de Sumar" y ya Podemos "asumirá el liderazgo que le toque asumir".

También ha asegurado que un proyecto de izquierda "dócil" con respecto al PSOE y que tenía como meta "matar a Podemos" fracasó y que prueba de ello, a su juicio, Sumar solamente es capaz de hablar de la formación morada durante su asamblea.

"A partir de ahí, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y creo que a Podemos le va muy bien caminando solo. Cuando llegue la hora de que haya un proceso electoral, habrá que ver qué hacen todos esos partidos que tienen intereses muy diferentes", ha proseguido.

IU dice 'sí' a Sumar

Izquierda Unida sí que apuesta por la unidad e integración con Podemos y ha hecho un celebrado que haya más fuerzas políticas que estén "en su línea" y aboguen por el entendimiento.

La responsable federal de Organización y Área Interna de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha destacado este lunes la necesidad de dar respuesta la extrema derecha y a los problemas de los ciudadanos y ha reiterado que abordar los retos actuales requiere de un acuerdo entre partidos.