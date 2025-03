El PP redobla la presión sobre Sánchez: presentará una proposición exigiéndole Presupuestos antes de junio

Presentar los Presupuestos no es una posibilidad, es una obligación constitucional.



🔴 Registramos una Proposición no de Ley exigiéndole al Gobierno que presente los PGE para el año 2025 y que lo haga antes del mes de junio.



Un Gobierno sin Presupuestos, no sabe hacia dónde va. pic.twitter.com/l525KWychV