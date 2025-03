El Gobierno discrepa sobre cuándo llegará al 2% en Defensa: Hereu dice que este año y para Montero no hay "fecha límite"

Descoordinación en el Gobierno sobre la fecha para alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto en Defensa. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró este viernes que el Gobierno de España cumplirá con "los compromisos que tenemos a nivel internacional del 2%" del PIB en Defensa "este año", es decir, antes del 31 de diciembre. Un plazo desconocido hasta ahora. Lo reveló en una entrevista en SER Catalunya.

Pero horas después, la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, María Jesús Montero, enmendó las palabras de Hereu. "Lo alcanzaremos a la brevedad que podamos, no tenemos una fecha límite, como ustedes conocen", recalcó a los periodistas en un acto en la Universidad de Granada.

Y a Montero se sumó también el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Estamos ya trabajando en ello, lo vamos a hacer en un plazo razonable, lo antes posible", aseguró este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.

El anuncio sorpresa de Hereu tiene lugar dos días después de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para defender la posición del Ejecutivo sobre el plan de rearme en Europa y la necesidad de acelerar el gasto en Defensa. El presidente no dio fechas concretas y tampoco asumió ninguna obligación específica, más allá de reiterar el compromiso de llegar a ese objetivo antes de 2029.

Precisamente ese mismo miércoles, y en un coloquio celebrado en Varsovia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, desvelaba que la pretensión del Gobierno español era llegar al 2% este verano.

Rutte alertó de que toda Europa corre peligro ante un ataque ruso, no sólo los países del flanco oriental de la OTAN. "Con la última tecnología de misiles saliendo de Rusia, la diferencia de un ataque contra Varsovia o un ataque en Madrid son diez minutos", advirtió. "Así que todos estamos en el flanco oriental: Ámsterdam está en el flanco este, Londres está en el flanco este, incluso Washington está en el flanco este".

Y en esa intervención dijo que varios países están dispuestos a alcanzar pronto el 2% del PIB en gasto de Defensa. "Bélgica ha estado diciendo que quiere llegar al 2% hasta el verano. España ahora está diciendo que quiere llegar al 2% este verano", dijo Rutte.

"Sí, hay algunos países que todavía no han alcanzado el 2%. Me gustaría poder decir que desde que asumí el cargo el 1 de octubre las cosas empezaron a cambiar. Pero eso no es cierto, algo ocurrió el 20 de enero en EEUU y mirad lo que ha pasado a continuación", bromeó, en referencia a la toma de posesión de Donald Trump.

La OTAN matiza

Sus palabras generaron un profundo malestar en Moncloa, hasta el punto de que la OTAN tuvo que puntualizar este viernes la declaración de Rutte.

La Alianza Atlántica aclaró que el jefe de la OTAN se había referido "al deseo" de España de llegar a invertir un 2% de su PIB en gasto militar "lo antes posible". Según fuentes de la OTAN, en la reunión que Rutte mantuvo recientemente en Madrid con Sánchez, "se habló del tema pero no se mencionó ningún compromiso concreto, y España hizo hincapié en el reto de aumentar el gasto militar".

En la actualidad 23 de los 32 miembros cumplen el compromiso de dedicar el 2% a la partida nacional de Defensa, con España a la cola, con el 1,28%.

Para el PP, Sánchez no tiene un plan de defensa para España sino un plan de "autodefensa", que consiste en "permanecer" en el Gobierno y "protegerse" de las causas judiciales abiertas por corrupción en su entorno más cercano, "que le acorralan".

Para la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha quedado demostrado que Sánchez "mintió" en el Congreso al "ocultar" los compromisos adquiridos y que ahora esa mentira "se ha internacionalizado". "Sánchez tiene una relación patológica con la mentira, ya no sólo nos miente a los españoles sino que también miente en la OTAN o en la Unión Europea", denunció Gamarra este viernes.