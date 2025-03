Yolanda Díaz y Montero rompen las negociaciones para que el SMI no tribute el IRPF

Los Ministerios de Trabajo y de Hacienda han roto la negociación para que los perceptores de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigan sin pagar IRPF, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de las negociaciones.

Ambos ministerios trataban de no trasladar su discrepancia sobre este asunto al Congreso de los Diputados donde este viernes llegará el veto del PSOE a las tres proposiciones de ley de Sumar, Podemos y PP para eximir de IRPF el SMI.

Hacienda no acepta subir el umbral mínimo exento de tributar como exigía Yolanda Díaz y los de Sumar rechazan la fórmula de Montero para reducir el golpe fiscal a los beneficiarios del SMI. De hecho, tal y como informó el jueves este periódico, la ministra de Trabajo se opuso a la oferta de la socialista al decubrir que su plan que contemplaba desgravaciones al SMI en la Declaración de la Renta sólo iban a durar un año.

Tras la subida del SMI para 2025 hasta 1.184 euros mensuales en 14 pagas, María Jesús Montero decidió no ajustar el IRPF a la nueva cuantía como venía haciendo hasta ahora, con el argumento de que apenas un 20% verá una retención en su nómina de unos 20 euros.

Esta decisión provocó una profunda división entre PSOE y Sumar e, incluso, desde el Partido Popular, criticaban la postura del Ministerio de Hacienda, porque, a su juicio, sólo gana el Gobierno, pues aumenta su capacidad recaudatoria, y perdía el trabajador.

Ya este jueves Yolanda Díaz dejó entrever que las negociaciones estaban al borde de la ruptura y afirmó, en una entrevista en RNE, que no entendía cómo "a estas alturas" no había un cuerdo. Además dejó claro que la postura de Sumar era inamovible ya que su el SMI tributaba el IRPF sus perceptores no cobrarían el equivalente al 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea suscrita por España y que, además, está en el acuerdo de investidura de PSOE y Sumar.

Díaz explicó que con un SMI anual de 16.500 euros, el tipo marginal a aplicar en el IRPF es del 43%, "una tremenda injusticia fiscal", que hace a sus perceptores aportar a Hacienda 22 euros de los 50 euros en los que se ha subido el SMI este año.

