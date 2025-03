Yolanda Díaz ve "un poco despropósito" invertir un 2% en Defensa y acusa a Von der Leyen de "impugnar" la Unión Europea

Sumar mantiene su 'no' al plan de rearme de la Unión Europea. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a insistir este jueves en esta oposición al considerar que es "un poco despropósito" fijar un objetivo del 2% del PIB en Defensa. También ha criticado con dureza la posición de Ursula Von der Leyen al acusarla de "impugnar" la Unión Europea tal y como fue concebida tras activar un plan de 800.000 millones de euros para el rearme del bloque comunitario.

Díaz ha cifrado en 14.000 millones el presupuesto actual de Defensa, de los que 7.000 se destinan a personal y 5.000 al desarollo y a la innovación, y ha asegurado que incrementarlo "en tiempo récord" al 2% no es más que una estrategia de Donald Trump para que España y Europa le compre armamento a Estados Unidos con el fin de darle la vuelta al déficit comercial que tiene el país norteamericano con la Unión Europea.

"Llegar al 2% es una emergencia que tiene y quiere Trump, que no está loco. Él sabe muy bien lo que hace. Tiene un competidor enorme que se llama Unión Europea y la quiere sacar de delante. La Europa del Airbus frente a Boeing es la que está cuestionando Trump. Y necesita compensar el déficit comercial de EEUU con este tipo de compras", ha asegurado la ministra en RNE.

Javier Lizón EFE Sánchez pretende financiar su plan de Defensa con el dinero de las partidas no ejecutadas de todos los ministerios

Críticas a Von der Leyen

Así, ha criticado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, haya entrado en el juego de EEUU y supedite su política exterior a dicho país, advirtiendo que son Trump y Elon Musk quienes cuestionan a la OTAN. "Eso ha sido un gravísimo error", ha opinado.

También ha censurado el millonario plan de rearme de Von der Leyen, que considera que pone en cuestión y hace tembalear los cimientos fundacionales de la Unión Europea al poner el peligro la paz y las políticas sociales.

"Su plan impugna la UE tal y como fue concebida. Europa surgió después de la Segunda Guerra Mundial como garante del Estado del Bienestar y para garantizar la paz", ha dicho Yolanda Díaz.

A renglón seguido ha preguntado dónde está la Von der Leyen que le precupaba la precariedad y los más de 90 millones de europeos que están en riesgo de exclusición social frente a los 800.000 millones que ha movilizado "para armarnos".

Confía en Sánchez

Yolanda Díaz también ha asegurado que "confía plenamente" en la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dice que se subirá el gasto en Defensa sin tocar el gasto social, y ha limitado las discrepancias en la coalición al "plan de rearme" de la Unión Europea, que en su opinión no es un asunto meramente "nominal".

"Sumar confía completamente en la palabra del presidente del Gobierno y sabe muy bien además, y se lo digo porque no puedo desvelar las conversaciones con el presidente, pero lo tengo claro que no va a haber recorte en absoluto y vamos a seguir continuando con la España social que necesitamos", ha segurado.

Díaz ha subrayado que Sánchez siempre ha cumplido su palabra con Sumar y ha sostenido que las diferencias se limitan a lo que explicitó el jefe del Gobierno la semana pasada en Bruselas al decir que no le gusta "la palabra rearme". "Yo he dicho en estos días que no va de una posición nominal", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que la posición de Sumar es contraria a un rearme y que primero hay que analizar "cuál es la política de Defensa y de seguridad que necesita la Europa del siglo XXI" y después coordinar "las acciones de las políticas públicas", y no abogar por un incremento armamentística "sin coordinación" y que "no tiene ningún sentido".