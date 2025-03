Feijóo, después de que Sánchez prometa más "gasto militar" sin decir cuánto ni cómo: "Nos toma a los españoles por idiotas"

Terminada la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha recriminado haber hurtado a la Cámara la posibilidad de conocer cómo y cuándo el Gobierno va a aumentar el "gasto militar". No es que Sánchez no quiera decirlo, es que ni siquiera lo sabe. Esa ha sido la tesis dominante en la réplica de Feijóo.

Ante esa tesitura, el candidato del PP ha reiterado que no es posible pactar el aumento del gasto: no hay ninguna propuesta sobre la mesa. En sus casi cincuenta minutos de alocución, es cierto, Sánchez se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB en defensa que exige la OTAN, pero no ha explicado a través de qué camino. "Usted nos toma a los españoles por idiotas y no lo somos", le ha recriminado Feijóo después de ese fuese y no hubo nada del presidente.

Al contrario que la mayoría de primeros ministros europeos, Sánchez no ha explicado a su país cuál es la estrategia para proteger a Europa y dotarla de autonomía estratégica frente al triunvirato Rusia-China-Estados Unidos. En sus palabras, se define europeísta y convencido incluso del lanzamiento de una industria común o un ejército unitario, pero no desvela su hoja de ruta. No la somete al poder legislativo. Eso es lo que exaspera a Feijóo.

"No tiene Presupuestos, no tiene mayoría, no tiene nada. Va a tener que elegir. O se somete a las Cortes o a las urnas. Son las únicas salidas dignas que hay... y usted no escogerá ninguna", ha pronosticado Feijóo.

En contra de su talante habitual, el de presidente autonómico, el gallego ha arremetido con contundencia durante los quince minutos de su discurso. "¿Acaso alguien no conocía ya, antes de esta comparecencia, lo que usted ha dicho? No ha venido a ofrecer un plan porque no lo tiene", golpeaba una y otra vez.

Irónico, Feijóo ha puesto sobre la mesa los aplausos blandos de Yolanda Díaz y los ministros de Sumar, que han evitado ovacionar a Sánchez durante el discurso, pero que sí lo han hecho, en pie y con visible desgana, cuando ha terminado la comparecencia: "¿Ha visto su cara cuando le aplaudían?".

El candidato del PP también ha hecho mofa de los "eufemismos" de Sánchez, que teóricamente quiere "rearmar" a Europa, pero que esquiva el término para no soliviantar a su vicepresidenta y a sus socios. "El rearme moral y material no es una apuesta belicista. Se trata de defender nuestros valores y nuestro modo de vida", ha apostillado.

Consciente de que podía ser criticado por su titubeo inicial acerca de Trump, ha dicho: "Putin es el único culpable de la invasión de Ucrania. Cualquier otra opinión es falsa". A partir de ahí, ha apostado por mantener viva la relación diplomática con Estados Unidos, sin que eso implique "sumisión" a las mentiras de su presidente.

Ha sido ahí cuando se ha dirigido a Abascal, cosa que no suele ocurrir: "Señores de Vox, ninguna de mis amistades internacionales estará jamás por encima de los intereses de España".

Por último, con el abrazo de Puigdemont y Otegi en el espejo, Feijóo ha afeado a Sánchez la "incoherencia" que supone proponer en el Parlamento afianzar la seguridad de Europa al mismo tiempo que se trocean las fronteras del propio país y se entrega tal competencia al independentismo.

Si el otro día le llamó "presidente zombie", hoy, después de los interrogantes que ha dejado sobre el rearme, Feijóo ha llamado a Sánchez "presidente de la nada". El jefe de la oposición se ha despedido de la tribuna con un golpe sobre la próxima visita de Sánchez a China: "¿Va a tener más información el presidente chino de sus planes que el Congreso de los Diputados?".