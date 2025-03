La CHJ incumplió la ley el día de la dana: su Comité Permanente debió "informar y asesorar a las autoridades de protección civil"

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) incumplió la Ley de Aguas el día de la dana. Concretamente, el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica: según esta norma, el pasado 29 de octubre, Miguel Polo, presidente de la CHJ debió convocar formalmente el Comité Permanente de emergencia para "informar y asesorar a las autoridades de Protección Civil".

Sin embargo, no existe ningún acta que dé fe de que se constituyera este órgano. Tampoco hay constancia de que se pusiera en contacto el Comité Permanente con ninguna de "las autoridades competentes en materia de protección civil en las emergencias por inundaciones" ni para informar de las crecidas en el barranco del Poyo ni de la situación de emergencia en la presa de Forata.

Además, este diario ha podido acceder a un nuevo documento que certifica todos estos extremos [consúltelo aquí en PDF]. Según un oficio remitido por la Confederación del Júcar a través del Portal de Transparencia, el organismo de cuenca confirma que no ejerció esta función que le impone la ley.

La solicitud de acceso a la información pública, registrada con fecha del pasado 23 de febrero de 2025, incluye tres preguntas concretas.

Primero, requiere saber "fecha y hora de constitución del Comité Permanente con motivo de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024".

Segundo, información sobre la "fecha y hora de todas las reuniones del Comité Permanente desde su constitución con motivo de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024".

Y finalmente, requiere "copia de todas las comunicaciones remitidas los días 29 y 30 de octubre de 2024 por el Comité Permanente a todas las autoridades competentes en materia de Protección Civil en las emergencias por inundaciones, cumpliendo su función de información y asesoramiento".

Respuesta de Miguel Polo

El escrito, firmado por el propio Polo con fecha del pasado jueves 20 de marzo, primero se ampara en que la normativa legal establece que el Comité Permanente "se constituye automáticamente", razón por la que "no requiere de ninguna formalidad".

Segundo, reconoce que "no existen actas ni documentos" de las decisiones tomadas por el Comité Permanente. Se confirma así la información de EL ESPAÑOL del pasado 7 de diciembre, en la que se daba cuenta de la inexistencia de prueba alguna de la constitución de este órgano.

Y tercero, el presidente de la CHJ deja sin responder la última pregunta. Lo que confirmaría lo que vienen denunciando desde el pasado mes de noviembre fuentes de la Generalitat Valenciana, que aseguran no haber recibido "ninguna comunicación, asesoramiento o información" de la Confederación. Ni en nombre de su presidente, ni de los técnicos, ni del citado Comité Permanente.

El artículo 49 del citado reglamento ordena que "en casos de avenidas u otras circunstancias de tipo excepcional" éste sea el "órgano de información y asesoramiento" legalmente establecido.

La normativa

Es decir, que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar reconoce, por omisión, que el Comité Permanente de emergencia incumplió el Reglamento que le obliga, según la Ley de Aguas.

Fuentes del Gobierno autonómico de Carlos Mazón destacan que, en su escrito, "Miguel Polo se olvida de la función principal del Comité Permanente".

Lo cierto es que el documento sí que especifica la otra función que le otorga la normativa, la de "adoptar las medidas que estime oportunas, incluso embalses y desembalses extraordinarios, sin necesidad de oír a la Comisión de Desembalse de la cuenca".

Efectivamente, la respuesta de la CHJ especifica que "el comité permanente no tuvo que tomar ninguna decisión de desembalse en ninguna de las presas afectadas por la dana", ni siquiera en la de Forata.

Este embalse, alimentado por una crecida "espectacular" del río Magro, estuvo a punto de quebrar la infraestructura.

Fuentes de la Generalitat responden a esto con indignación: "Miguel Polo parece leer sólo la pregunta que le interesa" y por ello, "no responder más que al artículo que se refiere a los desembalses extraordinarios".

Forata, el Poyo y el SMS

De hecho, la entrada de la presa de Forata en un escenario de "rotura inminente" fue lo que acabó motivando el envío del mensaje SMS masivo a los móviles de los ciudadanos valencianos a las 20:11 horas.

Aviso Es-Alert a la población de a provincia de Valencia, enviado a las 20.11 del martes 29 de octubre.

Nadie informó en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la crecida en el barranco del Poyo. Además del "apagón informativo" entre las 16:13 y las 18:43 horas, precisamente en el momento en el que el caudal de esta rambla se multiplicó por 80 y provocó la inundación que acabó con las vidas de 227 personas, ningún cargo de la CHJ hizo referencia alguna a la crecida del Poyo.

Tampoco los miembros del Comité Permanente de la Confederación del Júcar presentes en esta reunión del Centro de Coordinación de Emergencias.

Toda la atención de este centro de emergencias se centraba en esta presa, que a las 18:55 horas entró en "Escenario 2", es decir, en lo que se denomina también "Escenario excepcional". Este escenario está previsto cuando existe "peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles".

A esa hora, toda la ribera del Poyo estaba ya bajo las aguas. A las 19.33 saltaron ya todas las alertas rojas por Forata en el CECOPI. La presa llevaba horas aliviando, más de 900 m3/s. en ese momento. Y con ello, provocó una enorme crecida aguas abajo, en el río Magro.

Fuentes presentes en el CECOPI aseguran que, a esa hora, los técnicos de la CHJ sí advirtieron "de palabra" que se entraba en "Escenario 3". Es decir, lo que según el Plan de Emergencias de la presa es el "Escenario límite, en el que la probabilidad de rotura es elevada, o ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable que se produzca la onda de avenida generada por la avería o rotura".

Pero nunca se llegó a declarar oficialmente ese Escenario 3, pese a que a las 20:00 horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó por teléfono desde Colombia a la entonces consellera Salomé Pradas alarmado y advirtiendo de que no podía asegurar que la presa pudiera aguantar.

Polo hace referencia a este episodio en el nuevo escrito oficial al que ha accedido EL ESPAÑOL. A este respecto, asegura que "únicamente se produjeron vertidos por el aliviadero de la presa de Forata, pero en ningún caso desembalses por maniobra de compuertas".

Con esto trataría de explicar, de nuevo, otra presunta irregularidad de la CHJ aquella tarde, ya que la Ley obliga al organismo a "dar cuenta inmediata de su actuación a la Dirección General de Obras Hidráulicas y poner en conocimiento de la Comisión [de Desembalse] el conjunto de medidas adoptadas".

Tampoco parece haber un solo documento que acredite estas decisiones. Polo se ampara en que "como corresponde en caso de avenidas, las compuertas del aliviadero estaban levantadas y por lo tanto los alivios se produjeron de forma autónoma, sin mediar maniobra ni decisión del comité".

Y por eso, "no existen por lo tanto actas ni documentos porque no se acordaron desembalses técnicos".

Composición del Comité

En el mismo artículo 49 ya citado del Reglamento de la Ley de Aguas, se especifica la composición de cargos oficiales que deben conformar ese Comité Permanente.

Son "el Presidente del Organismo, el Comisario de Aguas, el Director técnico y el Jefe de Explotación". Sin embargo, según fuentes conocedoras, uno de ellos nunca se incorporó a las reuniones del CECOPI.

En el escrito al que ha accedido este diario, Polo asegura que "los miembros del comité permanente estuvieron reunidos para seguir la evolución del episodio en la sede de la CHJ y asistiendo a todas las convocatorias del CECOPI por videoconferencia, tanto el día 29 como los sucesivos días".

Sin embargo, Manuel Torán, director técnico de la CHJ y, por tanto, responsable del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba de vacaciones fuera de España, según las citadas fuentes, tal como él mismo reconoció en una reunión de la CHJ, según ha confirmado este diario en otras fuentes y ya han publicado diversos medios.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Júcar para confirmar este extremo, pero no ha obtenido una respuesta oficial pasadas 72 horas desde la consulta.

La Confederación no es capaz de confirmar ahora la presencia de Torán en la tarde del 29-O, a pesar de que el pasado diciembre, un portavoz sí confirmó que "estuvieron todos" los integrantes de este órgano en la reunión del CECOPI, que no se convocó hasta las 15:00 horas.

"No estaban todos sus miembros", insisten fuentes de la Generalitat. "Sabido es que el director técnico no se encontraba en Valencia y que no formó parte del Comité Permanente".

Y todavía hay otra inconsistencia en la información de la CHJ. Según el nuevo documento firmado por Miguel Polo, el Comité Permanente se reunió "desde las 8:00 de la mañana del 29 de octubre". Sin embargo, el pasado diciembre fuentes de la CHJ respondieron a este periódico que los integrantes del citado órgano se reunieron "desde las 9:30 horas".