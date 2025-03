PSOE y Más Madrid acuerdan tramitar la comisión que obligará a Ayuso y a su novio a comparecer en el Congreso

Más Madrid se anota este martes un tanto en su particular pulso contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si todo sale según lo previsto por la formación de Mónica García, el PSOE votará a favor de tramitar la comisión de investigación con la que pretenden llamar a declarar a la líder regional y a su pareja, Alberto González Amador, en el Congreso de los Diputados.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del partido, después de que el pasado martes fuera el propio Patxi López, portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja, quien comprometiera el apoyo de su formación a esta comisión de investigación, que busca esclarecer posibles "tratos de favor en la contratación sanitaria".

La de este martes será la segunda oportunidad que la Mesa del Congreso dé a la petición de comisión de investigación promovida por Más Madrid, con el apoyo de los partidos de Sumar y ERC. La primera vez, el órgano frenó la calificación de la iniciativa y ordenó reformularla.

Desde Más Madrid ya habían adelantado a este diario que tenían "localizado" el apartado señalado por los letrados, por lo que no tardarían en presentar una nueva versión. Y así ha sido. Ahora, con el visto bueno que prevén obtener de los servicios jurídicos, el siguiente paso será el respaldo de los socialistas.

Superar este trámite es el primer paso para que Ayuso y su pareja comparezcan en la comisión de investigación. Tras la aprobación en la Mesa, la propuesta deberá ser votada en el Pleno del Congreso y obtener el respaldo de la mayoría de los diputados.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, mientras interviene la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Europa Press

¿Ayuso tendría que ir a declarar?

Si todo esto se concreta, tanto Ayuso como su novio estarán obligados a comparecer en el Congreso. Para Alberto González Amador, no hay duda: es un ciudadano particular y, si entra en la lista de comparecientes, no podrá negarse a acudir, aunque sí a declarar.

En el caso de Isabel Díaz Ayuso, hay precedentes de presidentes regionales que han acudido a comisiones similares, como Cristina Cifuentes en 2018. En su caso, lo hizo por una comisión que investigaba la supuesta financiación irregular del PP.

Además, Ayuso ya insinuó en un pleno de la Asamblea de Madrid que no tendría problema alguno en acudir. "Todo lo relacionado con la trama de mascarillas de empresas que ni siquiera se dedicaban a esto, estamos hablando de pelotazos de más de 200 millones de euros, lo vamos a hablar tranquilamente en el Congreso de los Diputados, dando lo más grande donde quieran y a la hora que quieran", desafió.

Retoques técnicos

Tras revisar la iniciativa, Más Madrid ha introducido algunos "retoques técnicos", ampliando el objeto de la investigación a la acción de "administraciones públicas y gobiernos de todos los niveles territoriales", según informó el partido hace una semana.

"Los negocios opacos, los tratos de favor a Quirón, las supuestas comisiones ilegales y los contratos sanitarios irregulares tienen su epicentro en la Comunidad de Madrid, pero no son exclusivos de la administración autonómica madrileña, sino que afectan a otros territorios e implican a administraciones públicas y privadas de distintos niveles", argumentan desde Más Madrid. Por eso consideran que su estudio es de "interés para la Cámara".

Europa Press La Audiencia de Madrid avala que la juez también investigue al novio de Ayuso por supuesta corrupción en los negocios

El objetivo de la comisión es investigar la eficacia de los modelos de gestión sanitaria público-privada para determinar si existe "trato de favor a empresas" o "relaciones viciosas" entre las administraciones públicas y los contratistas. En este punto, Más Madrid señala directamente a González Amador.

"El señor Alberto González Amador no puede seguir escapando y le vamos a llevar al Congreso para que explique sus negocios con Quirón", advirtió la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Los de Más Madrid tienen claro que "el novio de Ayuso" será la "principal estrella" de esta comisión, en la que también quieren que comparezca la propia Isabel Díaz Ayuso. "González Amador es una de las personas que más sabe sobre los negocios turbios que florecen cuando se privatiza la gestión sanitaria y un Gobierno autonómico", afirman.