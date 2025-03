Patxi López sobre el gasto militar: "No se trata de comprar tanques, sino de invertir en seguridad para evitar guerras"

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha asegurado este sábado en Santander que el compromiso de aumentar el gasto militar que ha adquirido el presidente Pedro Sánchez no consiste en "comprar tanques para ir a la guerra", sino en "invertir en una seguridad que impida que haya guerras".

López ha intentado apaciguar así a partidos del "bloque de investidura" como Podemos, que tacha a Pedro Sánchez de "señor de la guerra" y acusa al Gobierno de estar inmerso en una espiral belicista, arrastrado por los socios de la OTAN.

Durante su participación en el Congreso del PSOE de Cantabria, López ha asegurado que el presidente del Gobierno todavía no ha concretado sus compromisos con la UE y la OTAN porque aún no se ha acordado si el gasto militar "computa o no en el déficit, si el Banco Europeo de Inversiones (BEI) puede entrar con algunas inversiones estratégicas o si algunos fondos se redistribuyen" en el seno de la Unión Europea. "Todo esto está en discusión", ha aclarado.

No obstante, ha rechazado las críticas lanzadas por el PP y ha recordado que Pedro Sánchez comparecerá el 26 de marzo en el Congreso de los Diputados para exponer estos planes.

En cuanto a la posibilidad de que los países de la UE puedan enviar tropas conjuntas a Ucrania para frenar la agresión rusa —opción que el Gobierno español rechaza por el momento—, Patxi López ha indicado que se podrán desplegar tropas de paz de varios países, "cuando haya paz, no cuando haya guerra".

Es decir, el Ejecutivo español sólo contempla esta posibilidad si se hace efectivo el alto el fuego de 30 días que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha pactado con EEUU, al que el régimen de Putin se muestra remiso a sumarse.

En la ronda de contactos celebrada el pasado jueves en la Moncloa, casi todos los socios del Gobierno (salvo PNV) mostraron su rechazo a elevar el gasto militar desde el 1,28% actual hasta el 2% del PIB, como reclaman la UE y la OTAN ante la amenaza de Putin.

Pedro Sánchez hizo lo que cualquier demócrata haría: reunirse con todos, salvo con la ultraderecha. Porque Vox es el caballo de Troya contra una Europa más democrática y segura.



Todo el mundo lo entiende, menos Feijóo, que prefiere ser el abogado defensor de la extrema derecha:… pic.twitter.com/NzKO4KTiSE — patxilopez (@patxilopez) March 15, 2025

Durante el Congreso del PSOE de Cantabria, Patxi López ha justificado que Sánchez se reuniera con todos los grupos parlamentarios salvo Vox, porque a su juicio el partido de Abascal es el "caballo de Troya contra la Europa democrática".

"Esto lo entiende todo el mundo", ha dicho el portavoz socialista, "menos Feijóo, que apareció como el abogado defensor de la ultraderecha (...) debe ser el único líder del mundo de que no se entera de que el gran peligro que tiene Europa hoy es la ultraderecha", ha agregado.

Según Patxi López, Feijóo "se ha quedado absolutamente solo flirteando, negociando, compartiendo con la ultraderecha políticas y gobierno. Es decir, siempre en el lado malo de la historia".

El portavoz parlamentario del PSOE ha aprovechado para arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, y contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión de la dana.

Escuchar a @IdiazAyuso muchas veces ya es insoportable.



Negar a las víctimas de la pandemia es inmoral. El PP basa su estrategia en mentira tras mentira.



Se puede soportar el ridículo de sus vídeos de IA, pero no su inmoralidad jugando con las víctimas. pic.twitter.com/ED97X5KnAF — patxilopez (@patxilopez) March 15, 2025

Dos casos que a su juicio muestran la "inmoralidad" del PP "jugando con las víctimas". A estas tragedias ha sumado los atentados del 11-M y el accidente del Yak-42.

"¿Cómo puede Mazón seguir un minuto más como presidente de la Comunidad Valenciana y cómo puede Feijóo sostener tanta indignidad?", se ha preguntado López.