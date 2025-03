El ex secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, ha confirmado este miércoles que no asistirá este fin de semana al Congreso de los socialistas aragoneses que refrendará como líder a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.



"Creo que mi presencia no resultaría muy grata ni para la nueva dirección ni para mí. Por tanto, no asistiré al Congreso", ha afirmado Lambán en un mensaje en X, en el desea al PSOE aragonés "lo mejor" y le muestra su agradecimiento por la oportunidad que le ha dado "de ser útil a Aragón y a España durante 42 años". "Un fuerte abrazo, compañeros", concluye Lambán.