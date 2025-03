La Eurocámara reprocha a Sánchez ser el único gobernante de la UE que no ha presentado su plan presupuestario

El Gobierno de España es el único que ha incumplido la obligación de presentar ante la Comisión Europea su plan presupuestario para el año 2025. Así lo reprocha el Parlamento Europeo en su Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas 2025.

El texto, aprobado este miércoles en Estrasburgo por la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) de la Eurocámara, recoge que hay otros siete Estados miembros que no han podido cumplir: dos no han entregado el plan presupuestario anual y cinco no hicieron llegar su plan fiscal estructural a medio plazo.

Pero en todos esos casos, Bruselas considera justificado el retraso al haber celebrado elecciones recientemente y estar inmersos en procesos de formación de sus Ejecutivos.

El informe reprocha que Pedro Sánchez es el único gobernante que "no ha presentado su proyecto de plan presupuestario por razones no especificadas".

A pesar de ello, el documento salió adelante con los votos a favor de los eurodiputados populares (PPE), verdes (Verts/ALE), liberales (Renew), conservadores (ECR) y socialistas (S&D), entre ellos los dos españoles miembros de ECON.

En las 22 páginas, cuyo ponente fue el europarlamentario popular español Fernando Navarrete, se hace especial hincapié en que "la presentación a tiempo de estos planes es condición necesaria para la aplicación eficaz y la credibilidad de las nuevas normas" fiscales de la Unión Europea, cuya falta de rigor hasta la fecha se critica abiertamente.

Cinco meses fuera de plazo

Hay que recordar que los gobiernos de la UE tenían hasta el 15 de octubre de 2024 para presentar sus planes presupuestarios. Pero una semana antes, el día 7 de octubre, el Gobierno español ya había comunicado a la Comisión que no lo haría.

Se lo comunicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo, al todavía comisario Paolo Gentiloni, que le respondió que "la flexibilidad de Bruselas tiene un límite".

"Hasta que no tengamos el borrador de Presupuestos sobre la mesa, no presentaremos el plan presupuestario", explicaba Cuerpo a su llegada a la reunión.

Ese borrador nunca ha llegado a ver la luz, porque Moncloa consideró que no había "ambiente" para presentar el proyecto hasta el fin de los congresos de ERC y Junts... y luego Carles Puigdemont se enredó con la cuestión de confianza y la cesión de las políticas de inmigración.

"Tenemos tiempo", alegaba Cuerpo entonces. "La Comisión tiene hasta finales de noviembre para hacer una evaluación de los planes fiscales estructurales a medio plazo y ése es el entorno en el que nos estamos moviendo".

Pero han pasado ya cinco meses desde que España está en falta sin haber justificado el porqué.

En realidad, el Consejo de Ministros de Sánchez no sólo está incumpliendo sus obligaciones en la UE, también está faltando a un deber constitucional.

El artículo 134.3 de la Carta Magna es explícito al decir que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

"Peligro para la UE"

El informe señala la "importancia" de que los Estados miembros "presenten a tiempo los proyectos de plan presupuestario para convertir los compromisos esbozados [...] en políticas concretas".

Según el Parlamento Europeo, los incumplimientos de los gobiernos y de la Comisión Europea suponen un riesgo que "podría poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria en el futuro" de la Unión.

Es más, la Eurocámara lamenta que "no se busque la participación de los Parlamentos nacionales", como han hecho desde 2023 los gobiernos de Sánchez, o no se hayan sometido las cuentas a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El informe destaca, concretamente, que la imposibilidad del Ejecutivo de Sánchez de presentar y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado "impide traducir los objetivos del plan fiscal nacional a medio plazo en medidas concretas", según fuentes de la Eurocámara.

Navarrete, ponente del Informe del Semestre Europeo, muestra su desconcierto y preocupación, en declaraciones a este diario.

"No olvidemos que el Gobierno de Sánchez está trabajando con unos Presupuestos que se aprobaron a finales de 2022, para un mundo que ya no existe", añade. "Esto mina la credibilidad de nuestro país ante los socios comunitarios para afrontar los retos actuales y dificulta la capacidad de la Unión para coordinar políticas económicas efectivas".

El eurodiputado popular destaca, asimismo, que el informe que ha elaborado suscitó el consenso de todos los grupos europeístas de la Cámara, con 38 votos a favor, 5 abstenciones y sólo 6 en contra.

El documento también critica al Gobierno de España implícitamente en otros dos puntos. Por un lado, por las "desviaciones no justificadas" en los supuestos macroeconómicos de algunos planes fiscales, como del español, que concentran el esfuerzo fiscal al final del periodo. Lo que en palabras de Navarrete "no es otra cosa que dejar el marrón al siguiente".

Y por otro, cuando apunta que varios países, incluido España, no han cumplido con los requisitos de consulta política sobre sus planes fiscales, lo que agrava la falta de rendición de cuentas y transparencia en la gestión económica.

"Inaceptable"

Lo que sí envió Moncloa en tiempo y forma fue su Plan Fiscal y Estructural de medio plazo, validado a finales de noviembre por Bruselas, como había anticipado Cuerpo, apenas tres días antes de que Gentiloni entregara la cartera. El aprobado se negoció ampliando de cuatro a siete años la duración del plan de ajuste, lo que implica un menor esfuerzo anual, a cambio de comprometer reformas también hasta 2031.

Navarrete tilda de "inaceptable" que el Gobierno mandara a Bruselas "un plan fiscal que compromete a nuestro país durante los próximos siete años sin el respaldo del Congreso de los Diputados". Y denuncia que "Sánchez no tiene un proyecto para España a medio plazo, tiene un plan para salvarse a sí mismo".

Para el europarlamentario, no deberíamos caer en el error de olvidar "las duras lecciones de la última crisis de deuda soberana", entre 2008 y 2013. Es decir, que "la flexibilidad para invertir en las prioridades comunes debe usarse sin minar la sostenibilidad a medio plazo".