El PP obliga a Sánchez a debatir sobre gasto militar y el apoyo a Ucrania en el Congreso antes del Consejo Europeo del 21-M

El Congreso debatirá la semana que viene la subida del gasto en Defensa al que se ha comprometido Pedro Sánchez en las últimas cumbres informales en París, Kiev y Londres, y en los dos últimos Consejos Europeos extraordinarios. Pero no porque Sánchez haya adelantado la comparecencia ante el Congreso, que anunció para después del próximo Consejo Europeo, sino por iniciativa del Partido Popular.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado una proposición no de ley (PNL) que se llevará a pleno antes del Consejo Europeo del próximo viernes, 21 de marzo. El texto, al que ha tenido acceso este diario, obligará a debatir y tomar postura a todos los grupos, también, sobre el compromiso de España "con la integridad territorial y soberanía plena de Ucrania".

Los populares logran así forzar una comparecencia que Sánchez "quería hacer con las decisiones ya tomadas". Y sobre todo a que sus socios "se retraten" públicamente, porque "el presidente ahora no habla ni en nombre del Gobierno, sólo puede hacerlo como líder del PSOE, porque hasta su Consejo de Ministros está dividido".

El PP lamenta, a 24 horas de la reunión que Sánchez ha convocado en Moncloa con Feijóo, la falta de información con la que acudirá "el líder del partido con más votos y diputados de España".

Según Ester Muñoz, portavoz adjunta del PP en la Cámara Baja, ésa será una cita "informal" y simplemente, "con el líder del PSOE".

Porque el presidente "no tiene mayoría en el Congreso, no tiene Presupuestos e incluso no puede hablar en nombre del Gobierno, ya que la mitad del Ejecutivo no comparte su posición", en referencia a Sumar y la cumbre de este martes con Yolanda Díaz.

Y considera la reunión como informal dado que Moncloa no ha compartido sus "planes y objetivos" previamente con el Partido Popular, líder de la oposición. "Una reunión sobre la situación geopolítica de Europa y que aborda temas tan graves, sólo sería una reunión de Estado si se hubiese aportado documentación previa y no se hiciera en sólo media hora".

La PNL, que se debatirá y se votará punto a punto en el pleno de la semana que viene, forzará a todos los grupos del Congreso a tomar postura sobre la implicación de la UE y de Ucrania "en cualquier negociación relativa a acabar con la guerra de agresión rusa"; el respaldo a la UE y la defensa "del vínculo transatlántico"; el citado "compromiso con la OTAN en relativo a la inversión en Defensa a la mayor brevedad posible".

Con todo esto, el quinto punto de la PNL cobra mayor peso: "Garantizar que cualquier decisión que afecte a la posición de España en relación con la guerra en Ucrania, el vínculo transatlántico o los compromisos con la Alianza Atlántica sea debatida y aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados".

Es decir, en palabras de Muñoz, "obligar a Sánchez a que cada postura que lleve al Consejo Europeo vaya respaldada por la posición que haya adoptado el Parlamento español".

