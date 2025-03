Sánchez se plantea acelerar el gasto en defensa para llegar al 2% antes de 2029 tras la presión de la UE y la OTAN

La intensa presión que está recibiendo tanto de la OTAN como de la Unión Europea comienza a hacer mella en Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se plantea acelerar el gasto militar para alcanzar el objetivo vigente del 2% del PIB antes del año 2029, que es el calendario que maneja en estos momentos el Ejecutivo español. En todo caso, todavía no hay nuevas fechas sobre la mesa, sino que se trataría de llegar "lo antes posible", según explican fuentes gubernamentales.

Precisamente, Sánchez ha convocado para el próximo jueves al jefe del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a los líderes del resto de grupos políticos -salvo Vox- con el objetivo de informarles sobre los próximos pasos que pretende dar el Gobierno, tanto en lo que se refiere a Ucrania, como al aumento del gasto militar que reclama la Unión Europea y la OTAN.

España está ahora mismo en última posición en gasto militar entre los 32 países de la OTAN: apenas llegó al 1,28% del PIB en 2024, todavía muy lejos del objetivo vigente del 2%. Trump reclama fijar una nueva meta del 5%, mientras que la UE y la Alianza Atlántica quieren situar el esfuerzo en el 3,5%.

El presidente del Gobierno choca con una doble limitación para acelerar la inversión en defensa: política y económica. Tanto su socio de coalición, Sumar, como sus aliados parlamentarios están en contra de esta carrera armamentística europea. La falta de apoyos suficientes le ha impedido aprobar Presupuestos desde 2023. Por otro lado, España tiene un margen de maniobra limitado para incrementar rápidamente su gasto militar debido a su elevado nivel de deuda: es el cuarto Estado miembro más endeudado de la UE, sólo superado por Grecia, Italia y Francia.

Para tratar de esquivar estos problemas, Sánchez ha vuelto a pedir durante el Consejo Europeo celebrado este jueves en Bruselas más financiación de la UE para defensa. Hasta ahora, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sólo ha propuesto un instrumento de 150.000 millones de euros en créditos a devolver. España -y también otros países como Francia- reclaman subvenciones a fondo perdido, que no computen en la deuda.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha avisado a Sánchez de que se arriesga a la ira de Trump si no acelera para el 2% en defensa. "Es verdad que todavía hay unos cuantos países que no gastan el 2%. Y yo hablo con ellos de forma proactiva e intensa con el fin de asegurarme de que aceleren para alcanzar el 2%. Creo que todos ellos debe hacerlo para el próximo verano. Y les digo: si no reaccionáis a mis llamadas, puede que recibáis llamadas de un hombre muy simpático de Washington, que tiene más prisa en lo que quiere conseguir", dijo Rutte en febrero.

Ante la presión de la UE y de la OTAN, el Gobierno responde que lo importante no es tanto el volumen global del gasto en defensa respecto al PIB, sino el uso que se hace del dinero. Además, Sánchez esgrime ante los aliados que España ya supera ampliamente el segundo objetivo de la Alianza Atlántica de destinar al menos el 20% del gasto militar a inversión en capacidades militares. Además, nuestro país contribuye de forma destacada a las misiones y operaciones de la OTAN, por ejemplo en Letonia, Eslovaquia o Irak.