Nueva baja en Vox: el general Rosety deja el partido acusando a Abascal de convertirse en el "lamebotas de Trump"

Sigue el goteo de bajas en Vox por las nuevas alianzas internacionales del partido. Agustín Rosety (Cádiz, 1947), exgeneral de brigada de Infantería de Marina, se va acusando a Santiago Abascal de ser un "lamebotas de Trump" y "aplaudir acríticamente todo lo que dice y hace".

Diplomado en Estado Mayor y en Operaciones Especiales, Rosety fue diputado por Cádiz entre 2019 y 2023, cuando dio un paso al lado y le sustituyó al frente de la candidatura la presidenta de Vox en la provincia de Cádiz, Blanca Armario. Pese a dejar la política institucional, siguió militando en el partido y defendiendo sus postulados.

Hasta este martes. "Ser un patriota no es elegir las alianzas de tu país por afinidades ideológicas. Ser un patriota es poner siempre por delante los intereses nacionales, no la ideología. Ser un patriota no es ser un lamebotas de Trump y aplaudir acríticamente todo lo que dice y hace", afirmaba en X el exgeneral. Inmediatamente después, decidía eliminar su cuenta.

Rosety también se ha mostrado contrario a la adhesión de la delegación europea de Vox al grupo de Viktor Orbán en Bruselas (Patriots), en lugar de seguir bajo la familia política de la ministra italiana, Giorgia Meloni. Asimismo, también ha discrepado del apoyo que Trump presta al presidente ruso Vladimir Putin en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz en Ucrania: "Marginar al presidente ucraniano en esas conversaciones es un error".

El también exdiputado de Vox y exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido Víctor González ha lamentado en las redes sociales la renuncia de Rosety.

"Me ha dicho nuestro general y querido compañero Agustín que se ha dado de baja y cerrado su cuenta de X. Cansado de la deriva en el partido, de los ataques y de las mentiras. La verdad es que es triste perder a los mejores en Vox, y él era de los primeros", ha escrito González, que sigue siendo afiliado del partido.

'General de Vox'

Rosety cuenta a sus espaldas con una experiencia de 40 años en la Armada. Actualmente en situación de retiro, ha servido en la Brigada de Infantería de Marina y ha ejercido el mando de unidades de Operaciones Especiales, Infantería y Artillería, así como sucesivos destinos de Estado Mayor.

En 2019, cuando irrumpió en la política institucional, Vox fichó a varios militares en un claro guiño al ámbito castrense y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sólo entre policías (alrededor de 65.000 efectivos), guardias civiles (78.000) y miembros de las Fuerzas Armadas (132.000), hay un nicho de más de 270.000 votos; medio millón más si se suma a los que están en la reserva de los diferentes Ejércitos.

Junto a Rosety, dieron el salto desde las trincheras militares a las de la política Fulgencio Coll, Alberto Asarta y Manuel Mestre, todos ellos generales.