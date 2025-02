Socios del Gobierno se oponen a dar a Ucrania los 1.000 M anunciados por Sánchez porque "refuerzan la vía bélica"

Pedro Sánchez aprovechó su viaje a Kiev este lunes para anunciar que el Gobierno de España dará otros 1.000 millones de euros en asistencia militar a Ucrania. La medida busca ayudar a Volodimír Zelenski, pero no ha caído bien entre algunos socios parlamentarios del Ejecutivo.

Formaciones como Podemos o EH Bildu consideran que el anuncio de Sánchez "refuerza la vía bélica" y que contribuye a una "escalada" en Ucrania. Además, acusan al PSOE de estar "alimentando" el "consenso de guerra".

Con estas declaraciones, los aliados de Sánchez en el Congreso de los Diputados vuelven a desmarcarse de la política exterior decidida por el presidente del Gobierno, en línea con otros países de la Unión Europea.

Sánchez intervino este lunes en la cumbre internacional que se celebró en Kiev junto a otros 30 líderes del mundo, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. La reunión tuvo lugar en el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania y se celebra en un momento crítico, con Donald Trump negociando la paz con Moscú.

Una de las múltiples claves de la negociación de paz es que Trump no apoya que Ucrania recupere todo el territorio ocupado por Rusia como condición para poner fin al conflicto. "Tenemos que poner a Ucrania en una posición de fuerza para que pueda decir 'no' a un mal acuerdo", dijo la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Aunque Sánchez no especificó en qué consistiría este paquete de ayudas militares, fuentes del Ministerio de Defensa trasladan a EL ESPAÑOL que los 1.000 millones de euros se traducirán en "material humanitario" y "munición" para los soldados ucranianos a lo largo de este 2025.

Según las fuentes, será un lote muy similar al remitido por las Fuerzas Armadas españolas en los tres años previos, desde que comenzó la invasión.

Explican que la dotación económica se enmarca en el Acuerdo Bilateral de Seguridad y Defensa firmado entre España y Ucrania, rubricado en mayo de 2024 y con una duración de 10 años, que abarca ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y la búsqueda de "una paz justa y duradera" basada en el Derecho Internacional.

Rechazo y sin Sumar

Cuando el año pasado se firmó el acuerdo, Bildu, Podemos y BNG no acudieron al Congreso de los Diputados, donde su presidenta y el presidente del Senado recibieron a Zelenski. ERC tampoco acudió, alegando problemas de agenda.

Ahora, ante reciente anuncio de Sánchez, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que "una paz justa y duradera para Ucrania se construye, en primer lugar, abandonando el consenso de guerra que el PSOE lleva tres años alimentando". "Continuar con la escalada bélica en este contexto de reparto colonial de Ucrania entre Vladímir Putin y Trump roza ya el ridículo, señor Sánchez", publicó en su cuenta de X.

Fuentes de Bildu, en conversación con este diario, aseguran que apuestan "desde el inicio por la diplomacia y el diálogo como solución a la invasión rusa de Ucrania". Consideran contradictorio, para ello, "reforzar la vía bélica, como se hizo, prolongando aún más la guerra".

Añaden que aumentar el presupuesto de Defensa "cercenará el gasto social y perderán las políticas sociales". "Sólo beneficiará a las grandes potencias y los grandes intereses y provocará más sacrificio para quienes menos tienen", comentan.

Desde el PNV todavía no han anunciado una postura, pero desde el partido explican que su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, preguntará sobre este asunto a Sánchez en la sesión de control del próximo miércoles, por lo que ahí dará una pista de su posicionamiento.

Quién no se ha pronunciado al respecto ha sido Sumar, socio de coalición del Gobierno. Su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declinó valorar el paquete de ayudas este lunes en rueda de prensa hasta tener todos los detalles del tipo de recursos que se enviarán a Kiev.

En privado, fuentes de Sumar explican que se han enterado del paquete de ayudas "por el tuit que publicó Sánchez" en la red social X. Es decir, que el presidente ni siquiera compartió su decisión con su socio de coalición en el Gobierno.

Ya en 2024, Sumar mostró malestar por la "opacidad" con la que el Sánchez aprobó otro paquete de 1.130 millones en Defensa para enviar armas a Ucrania. Desde la formación de Yolanda Díaz criticaron que el PSOE no informó en el Consejo de Ministros de que esa partida iba para Ucrania y que un asunto tan importante debería discutirse en el Congreso de los Diputados.

Pinza de PP y socios

Aunque Sumar no ha dado el paso ahora de insistir en que se debata en el Congreso, sí lo han hecho algunos socios del Gobierno. Las fuentes de Bildu explican que "es conveniente y democrático que una decisión de este calado pase por el Congreso".

Curiosamente, eso mismo pide el PP. En conversación con este diario censuran que "lo que ha hecho Sánchez es hablar en rueda de prensa. No hay un foro de discusión. Que lo traiga al Congreso y dé explicaciones".

Aunque desde el Gobierno no quieren aclarar todavía si irá al Consejo de Ministros de este martes (este lunes no estaba en el orden del día) o si irá al Congreso, lo cierto es que es poco probable que el Ejecutivo quiera llevarlo a la Cámara Baja. De votarse el asunto, Sánchez tendría que apoyarse en el PP y no en sus socios para sacarlo adelante.

Además, en 2024 el Gobierno no vio "necesario" debatir la ayuda en el Congreso porque "se trata de un memorándum de entendimiento" y no de un "tratado internacional". Como en el Ministerio de Defensa explican que el nuevo paquete de ayudas es parte del mismo Acuerdo Bilateral de Seguridad y Defensa, Moncloa podría usar la misma excusa ahora para evitar el debate.