Montero defiende ante Yolanda Díaz que el SMI pague IRPF: "No es para recaudar más, es para que no se recaude menos"

María Jesús Montero ha vuelto este miércoles al Congreso de los Diputados por primera vez desde que se desató la polémica en el seno del Gobierno a causa del SMI. Sentada junto a Yolanda Díaz, la vicepresidenta primera ha tirado de la ya famosa "pedagogía" que busca el ala socialista del Ejecutivo para defender que el Salario Mínimo tribute IRPF.

Ante las preguntas del PP, Montero ha asegurado que el partido de Alberto Núñez Feijóo "no ha entendido el debate". "No es que Hacienda vaya a recaudar más, sino que trata de que no recaude menos", ha defendido.

La cara de extrañeza ante su respuesta que ha puesto Yolanda Díaz, sentada en el escaño contiguo al de la vicepresidenta primera, ha demostrado que el debate sigue sin zanjarse dentro del Ejecutivo. Pareciera que Díaz tampoco "ha entendido el debate", en palabras de Montero.

La crisis interna en el Gobierno se desató el martes de la semana pasada, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Pero Montero no acudió a la sesión de control al Gobierno del miércoles siguiente porque estaba enferma. Este miércoles, ya sí, ha podido explicar su posición al respecto, defendiéndose tanto de la oposición como de sus propios socios parlamentarios.

Montero ha defendido que el Gobierno ha subido el "SMI 400 euros al mes". "Y este es el debate. Se trata de seguir subiendo el SMI. ¿Sabe cuánto los subió el PP? 100 euros al mes. Este Gobierno progresista, 400 euros al mes. Además, el 80% de los perceptores no van a tributar", ha dicho.

"Sí tributaban en los ejercicios anteriores. En la época del PP, estos salarios tributaban 839 euros. El 80%, con este Gobierno, va a tributar 0 euros", ha añadido. También ha explicado que no recaudar el IRPF conllevaría "recortar la recaudación del estado del bienestar en casi 2.000 millones de euros". "Estado del bienestar, se trata de eso", ha defendido.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha sido la primera diputada en debatir con Montero y le ha afeado un afán recaudatorio. "Lo único que va como un cohete son los precios y la recaudación de Hacienda. De los 50 euros que han anunciado, al bolsillo de los trabajadores llegan 25 porque los otros 25 van a la caja. El negocio es redondo. La banca Montero siempre gana", ha dicho Gamarra.

La sesión de control ha sido especialmente intensa para Montero este miércoles. Ha tenido que responder a un total de siete preguntas, cuatro de ellas del PP. Lo ha hecho, además, sabiendo que la postura del PSOE sobre el SMI es minoritaria en el Congreso y sin Pedro Sánchez a su lado, que se ha marchado en cuanto ha concluido su turno de preguntas.

Gamarra ha asegurado que parte de la condonación de la deuda que el Gobierno ha prometido a Cataluña saldrá de lo recaudado por el SMI. El diputado del PP Elías Bendodo le ha dicho que "no da para más" por estar con la cabeza en Moncloa, en Ferraz y en Andalucía.

Juan Bravo ha criticado que "el trabajador paga más, el empresario paga más y usted recauda más" y Esther Muñoz, ambos del PP, le ha dicho que "mintió" a Yolanda Díaz, igual que "miente a todo el mundo". También ha tenido que responder sobre las cuestiones que el empresario Víctor de Aldama ha apuntado sobre su jefe de gabinete.

Montero ha sido interpelada incluso cuando ya había concluido su turno de preguntas. El portavoz del PP, Miguel Tellado, le ha dicho que la cara de Yolanda Díaz durante su intervención "era un poema, era el espejo del alma, hablaba por sí sola".

"La señora Díaz sabe, igual que toda esta bancada, que usted lleva mintiendo todo este tiempo. Qué poco ha durado la reconciliación entre las dos vicepresidentas. Esos besos que se daban en las últimas horas eran la mejor demostración de que el Gobierno está roto. Roto no, rotísimo", ha añadido.

Entonces, ya sí se ha dirigido a la ministra de Trabajo. "Señora Díaz, ¿de verdad merece la pena seguir formando parte de este Gobierno? ¿De verdad merece la pena seguir formando parte de esta mentira? Sumar no ha conseguido aprobar ni una sola de sus leyes desde el inicio de esta legislatura, desde julio de 2023", ha dicho.

"El PSOE se las tiene congeladas: diez concretamente. Como si fuesen del PP, como si ustedes fuesen de la oposición. Usted dice que se entera por la prensa de lo que decide el Gobierno y de lo que van o no van a hacer", ha añadido. Y ha concluido Tellado: "Esto a Pablo Iglesias no se lo harían, créame".