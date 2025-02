Moncloa no negociará el SMI y reta a Sumar a hacer pinza con el PP: "Que vayan al Congreso y lo debatan, están en su derecho"

El Gobierno del "diálogo" no va a dialogar entre sí. Al menos por ahora. El ala socialista del Ejecutivo no tiene intención de negociar con Yolanda Díaz para desbloquear el conflicto interno a causa de si el Salario Mínimo debe tributar IRPF. Esto supone un reto para Sumar, que tendrá que decidir si hace pinza con el PP en el Congreso de los Diputados.

Según insisten fuentes de Moncloa, la decisión de que el SMI tribute "está tomada" (además de aprobada) y no les corresponde a ellos plantear alternativas. "Sumar tiene derecho a llevarlo al Congreso y que se debata. Está bien, no hay problema. Nuestro criterio es que no hay que modificar esa ley. Si alguien cree que sí, que lo proponga", comentan.

Este martes se cumplió una semana desde la inaudita rueda de prensa en la que Yolanda Díaz y Pilar Alegría se enfrentaron por este asunto. La vicepresidenta segunda aseguró que se había enterado por la prensa de que el SMI tributaría y, desde entonces, ha intentado elevar la presión para que su socio de coalición, el PSOE, se siente a negociar para cambiarlo.

Sumar busca ahora mismo lograr un acuerdo de puertas para adentro con el PSOE para que el conflicto no llegue al Congreso, después de haber registrado una iniciativa para eximir al SMI de tributar. Díaz confirmó este lunes que esa era su prioridad, alegando que era "sensato" y "legítimo", pero mantuvo la amenaza de seguir en la Cámara Baja, donde tiene los apoyos, si Hacienda no cede.

El pulso se mantuvo, con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, diciendo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "había perdido el debate". Sumar, a través de diversos cargos, no ceja de mostrarse dispuesto a llegar "hasta el final".

Esa presión, sin embargo, no parece alterar al PSOE. "Estamos hablando de progresividad fiscal, que es lo que siempre hemos defendido. La posición de Hacienda es la que se conoce, punto. En este momento, es la posición oficial", asegura un ministro del ala socialista del Gobierno.

Además, fuentes del Ejecutivo insisten en que, a pesar de la posición de Sumar, la de tributar es la posición mayoritaria dentro del Consejo de Ministros y que es Sumar quien se está saliendo de la línea marcada por Moncloa. Ahí queda en manos de Sumar decidir si se va a aliar con la oposición para contradecir la posición mayoritaria del Gobierno.

30 días desde ahora

De manera paralela a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, la Mesa del Congreso inició la tramitación de las proposiciones de ley de Sumar, PP y Podemos para eximir al SMI de tributar el IRPF. También se inició la tramitación de una proposición no de ley conjunta de ERC y BNG en esa misma dirección.

A partir de ese momento, se ha abierto un plazo de 30 días en el que Hacienda tiene que decidir si veta las proposiciones de ley. Lo puede hacer usando un veto presupuestario, la capacidad para tumbar normas que supongan una disminución de ingresos o aumento de gastos de los Presupuestos vigentes.

Sin embargo, en caso de que Hacienda decidiera hacerlo, el veto podría ser levantado. PSOE y Sumar tienen mayoría en la Mesa del Congreso, pero si Sumar se alía con el PP se puede levantar el veto de Hacienda, lo que supondría la primera alianza entre los diputados de Díaz y los de Alberto Núñez Feijóo. De levantarse el veto, se debatiría en el Congreso y las proposiciones de ley podrían aprobarse, ya que hay una mayoría a favor.

En Moncloa todavía no se ha decidido si presentar el veto o no y piden "tranquilidad" porque la situación tiene 30 días para desinflarse y en 30 días pueden pasar muchas cosas. Piden no adelantar escenarios. "Si llega un momento en el que PP y Sumar votan juntos, ya veremos qué pasa", comenta un ministro.

Lo que sí se ha notado este martes es que en el ala socialista del Gobierno parece haber un intento de desinflar la crisis. Los periodistas que acudieron a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros preguntaron a la portavoz del Gobierno sobre este asunto hasta en seis ocasiones y ella no se desvió de la pauta.

Alegría aseguró, insistentemente, en que lo importante era que el SMI había subido y que se trataba de una buena noticia y que eso era lo importante. Ni siquiera intentó hacer la llamada "pedagogía" que el PSOE está intentando para que su postura cuente con cierto respaldo social, en aras de calmar las aguas de su relación con Sumar.