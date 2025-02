Urtasun afea que los perceptores del SMI tengan que tributar IRPF mientras las eléctricas "no pagan ni un duro"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha participado este sábado en un acto de Sumar en Barcelona, en el que ha sostenido que su formación "dará la batalla" y no "aceptará" que se grave el SMI con el IRPF mientras las grandes empresas eléctricas "no pagan ni un duro".

Las palabras de Urtasun hacen referencia a la polémica decisión del Ministerio de Hacienda de gravar con el IRPF a los perceptores del SMI tras el último aumento a 1.184 euros. Algo que ha provocado un cruce de acusaciones entre los socios de la coalición de gobierno.

Urtasun también se ha defendido de las acusaciones de "populismo fiscal" —lanzadas el viernes desde Sevilla por María Jesús Montero— y ha sostenido que el problema fiscal de España es que las grandes multinacionales esquivan los impuestos, mientras las pequeñas y medianas empresas soportan las mayores cargas.

Urtasun ha replicado a la vicepresidenta de Hacienda que lo "verdaderamente populista" es afirmar que la sostenibilidad del sistema depende de la tributación de aquellos que cobran sueldos más bajos, mientras se le perdonan impuestos a las grandes empresas.

Además, ha señalado que el “tema importante” en materia fiscal no es el IRPF, sino el Impuesto de Sociedades y las maniobras de las multinacionales para esquivar la fiscalidad española.

"Aquí tenemos grandes empresas multinacionales haciendo ingeniería fiscal y pagando entre un 8 y un 10% mientras las pymes pagan un 25%, las grandes empresas no pagan lo que les toca. No socialmente justo y desde Sumar no la vamos a aceptar", aseguró.

Movilización por la reducción de la jornada laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha intervenido en el mismo acto y ha pedido a los sindicatos que se movilicen para defender la reducción de la jornada laboral impulsada por su Ministerio.

Según Díaz, la receta para derrotar a la derecha pasa por apostar por "los derechos, la esperanza y el cariño" y pide movilizaciones para "democratizar" las relaciones laborales.

Según la ministra, incluso los 137 diputados del PP deberían apoyar la medida, argumentando que, con unos márgenes de beneficios empresariales "obscenos" mientras los salarios llevan tres décadas estancados.

"No pedimos grandes cosas, sólo un poco de reparto y justicia en las relaciones laborales. Es hora de que las empresas se democraticen y que se repartan esos obscenos márgenes de beneficios, al menos en términos de productividad, a favor de la gente trabajadora".

También ha incidido en que esta medida lleva el sello de Sumar, ya que, según Díaz, si el PSOE gobernase en solitario, no defendería ni impulsaría la reducción de la jornada laboral.

El ministro Urtasun también se ha referido a la reducción de la jornada laboral y ha advertido de las presiones de la patronal contra la medida porque supone ampliar la libertad de la gente trabajadora y no sus privilegios.

"Este país no es una fábrica donde sólo ellos ponen las normas. La reducción de la jornada no la decide la patronal, la decide la mayoría social", ha asegurado.

Al ser cuestionada por la polémica del gravamen del IRPF a los trabajadores que perciben el SMI, Díaz ha evitado pronunciarse y se ha remitido a las palabras de Urtasun.