Actualidad política, en directo | El PSE-EE reelige a Eneko Andueza con el apoyo de Sánchez y Zapatero

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes en el municipio lucense de Ribadeo sus políticas al frente del Gobierno madrileño, destacando que con "impuestos fundamentales" se pueden ofrecer "los mejores servicios públicos", pero que "no pueden ser voraces" porque, ha añadido, "acaban con el incentivo y se promueve la cultura de la subvención y el clientelismo político".

En su intervención en los Foros Debate 2025 que organiza la Fundación Sargadelos junto al Grupo Voar en la localidad de A Mariña, Díaz Ayuso ha repasado la historia "de superación y de éxitos" de la Comunidad de Madrid, que está "al servicio de España" y que es "libre, dinámica, abierta, viva e internacional" y donde, ha añadido, "caben todos los acentos".

Ante un salón de actos lleno y del que algunos asistentes tuvieron que quedarse a las puertas, ha subrayado que está "para gobernar y gestionar" una administración que sea "eficaz".

"Y que gestione los impuestos fundamentales que puedan ofrecer los mejores servicios públicos, pero que nunca pueden ser voraces porque acaban con el incentivo y se promueve la cultura de la subvención y el clientelismo político. Que haya para el que no puede, no para el que no quiere", ha aseverado.