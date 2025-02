Yolanda Díaz no tiene término medio: el 3 de enero Cuerpo era "mala persona", el 4 de febrero siente "mucho amor" por él

3 de enero. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acusa al titular de Economía, Carlos Cuerpo, de "ponerse del lado de la patronal" en el asunto de la reducción de la jornada laboral. "Es casi de mala persona", dice de su compañero en el Ejecutivo.

4 de febrero. Díaz y Cuerpo llegan por fin a un acuerdo y llevan la reducción de la jornada laboral al Consejo de Ministros de este martes. Cuando se le pregunta a la vicepresidenta por la receta para haber llegado a un acuerdo, dice, mirando al ministro y sonriendo, "mucho amor, síntesis y política".

Yolanda Díaz ha pasado en un mes del ataque a Cuerpo a la complicidad, sin término medio. Con sus palabras intenta cerrar el que ha sido el primer enfrentamiento serio entre los dos socios del Gobierno de coalición en este 2025.

Carlos Luján / Europa Press El Gobierno da luz verde al anteproyecto de ley para rebajar la jornada laboral a 37,5 horas

La contienda se desató la primera semana del año, cuando Díaz acusó a Cuerpo de oponerse a la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media, una medida que estaba pactada en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. En el texto, ambas formaciones se comprometían a hacerla efectiva en 2025.

El detonante fue que Sumar quería llevar la reducción al Consejo de Ministros cuanto antes y que Economía no había incluido ese punto en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el órgano dependiente de Cuerpo y donde se examinan qué temas económicos llegan al Consejo de Ministros para su aprobación.

La semana siguiente, Yolanda Díaz elevó la presión al manifestar que la decisión no era de Cuerpo, sino que correspondía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La reducción de la jornada laboral es una de las medidas estrella de Sumar y Díaz temía que el PSOE pusiera trabas para su aprobación.

Desde la parte socialista del Gobierno, sin embargo, se defendieron asegurando que su compromiso con la reducción de la jornada seguía intacto, pero que las prisas de la vicepresidenta podrían jugar en contra de la intención del Ejecutivo.

Aseguraban que no había una mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados para sacar la medida adelante y que la relación con Junts y PNV no pasaba por su mejor momento, dudando que fueran a aprobar una medida que no apoyaban al completo.

Interpretaban en el PSOE que la vicepresidenta estaba desesperada buscando un perfil propio y temían que la confrontación se pudiera contagiar a otros ámbitos como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El acuerdo entre ambos

Sin embargo, a pesar de las evidentes discrepancias, Sánchez pidió a sus ministros que desbloqueasen la situación para presentar una medida en cuyo fondo ambos coincidían. Y este martes el Consejo de Ministros por fin la ha aprobado.

En la rueda de prensa posterior, comparecieron Díaz y Cuerpo. Ella para sacar pecho de la reducción de jornada y él para presentar el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno.

Mientras que la vicepresidenta decía que la fórmula para llegar a un acuerdo ha sido la de "mucho amor, síntesis y política", Cuerpo ha dicho que para llegar a un consenso se ha tirado de "prudencia, negociación, responsabilidad, rigor y mucho respeto". Sus palabras parecen enmendar la actitud de la vicepresidenta, aunque el conflicto en teoría ya ha acabado.

Según explicaron Díaz y Cuerpo, ambos irán juntos a la negociación para convencer a Junts de que apoyen la reforma en el Congreso de los Diputados. Ese es, sin embargo, un trámite difícil de calcular cuánto durará, ya que Carles Puigdemont es un experto en desmontar todos los planes previstos del Gobierno.