Feijóo dice que Vox no sacará a Sánchez de Moncloa: "Somos la única oposición. O gobierna el PP o seguirá el chantaje"

Alberto Núñez Feijóo presidía esta mañana la Junta Directiva Nacional del PP. Buscaba escenificar el apoyo de barones y altos cargos autonómicos después de su voto favorable al último decreto de Pedro Sánchez, que incluía entre otros la revalorización de las pensiones, las ayudas de la Dana y la subvención del transporte público.

Ante un auditorio entregado, como estaba previsto, el candidato conservador ha expuesto su programa para intentar alcanzar La Moncloa. El rótulo que lo precedía "política que sirve" ya era una mera declaración de intenciones y un mensaje a quienes consideraban, en su partido, que no era buena idea apoyar el decreto de Sánchez.

A su habitual crítica al presidente y a los independentismos que lo sostienen, ha añadido por ello a Santiago Abascal, que ha intentado capitalizar la última votación del Congreso, situando a Feijóo como una especie de mantenedor de Sánchez en el poder.

En contra de lo que suele suceder, el líder del PP ha mencionado a Vox literalmente y ha respondido así a las críticas: Vox –ha incidido Feijóo– no sacará a Sánchez de la presidencia: "Su objetivo no es cambiar nada, sino reforzar su permanencia en la oposición".

"España es mucho más que todos estos", ha dicho metiendo en el mismo saco a Gobierno, nacionalistas y la oposición 'inútil', donde incluye a Vox. "La política barata pretende convertir España en un teatro lleno de trucos", ha reiterado.

"España tiene que soñar más alto y nosotros con ella. La buena política es la que estamos planteando nosotros. Nadie más que el PP lo hará. No lo hará el Gobierno, partido en dos y chantajeado cada día. Y no lo hará Vox". Ese ha sido el mensaje lanzado a ambos flancos por el candidato popular.

Feijóo se ha empeñado en mostrar contundencia consciente de que las últimas críticas recibidas vienen, sobre todo, desde dentro de su partido, desde su competidor electoral directo y desde algunos medios de comunicación tradicionalmente aliados.

"Somos la única oposición. O Gobierna el PP o seguirá Sánchez con todos sus socios (...) No vamos a pasar una. Es difícil hacer oposición porque no sabemos por dónde empezar. Muchos ministerios están afectados directa o indirectamente por las tramas de corrupción. Todo desemboca en Sánchez y en los que callan ante él", ha seguido en la misma línea.

El discurso de Feijóo de este lunes ha estado marcado por la clara vocación de no aparecer como un líder blando después de la última votación importante en el Congreso. De hecho, también ha querido contestar personalmente a quienes, desde la izquierda y desde Vox, lo ridiculizan y lo sitúan como un líder incapaz de alcanzar la Presidencia.

"Hay gente que se pregunta si seré capaz de hacerlo. Estoy empeñando mi palabra. Fui elegido cuatro veces consecutivas como presidente autonómico (...) Me eligieron porque lo que digo lo hago. A mí no me da órdenes nadie, más que los afiliados y el programa electoral de mi partido", ha dicho.

Dicho esto, Feijóo ha enfatizado en la "decadencia" que provocan los pactos de Sánchez con los independentistas. Incluso ha asegurado que, aparte de los conocidos, el Gobierno ha suscrito acuerdos "clandestinos" en Suiza con Puigdemont.

"Todo funciona peor cada día. Si son así los acuerdos confesables, ¿cómo serán los inconfesables?", ha retado Feijóo. Luego se ha referido concretamente a la actual negociación entre Sánchez y Junts para transferir la competencia de inmigración. El expresidente de la Generalitat quiere que sean los Mossos los que controlen las fronteras de Cataluña. Ha contestado el candidato del PP: "La seguridad nacional no se puede trocear".

Por último, ha hecho un repaso a los distintos casos de corrupción, además de mencionar al fiscal general del Estado. En clave económica, ha asegurado que "nunca un español había pagado más impuestos ahora".