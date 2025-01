Cuando Sánchez acusó a Rajoy de "chantaje" a los mayores con las pensiones por decir: 'Si no me apruebas los PGE no suben'

Es veu que fer xantatge amb les pensions per colar mesures inacceptables només ho fa el PP...

El PSOE (a l'oposició, és clar) escrivia que el president del govern espanyol "planteja un xantatge en tota regla: o m'aproveu els pressupostos o no hi ha revalorització de les… https://t.co/XIMp6RAl0i pic.twitter.com/P2XIDB5ZAn