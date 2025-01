Actualidad política, en directo | Rufián cree que la cuestión de confianza de Junts busca el pacto con el PP

Carles Puigdemont ya se había adelantado, no sólo convocando a la dirección permanente de Junts a una reunión presencial "importante" en Bruselas este viernes, sino "diseñando reacciones ante cualquier escenario". Y finalmente, según pudo saber este periódico en fuentes del Gobierno, la Mesa del Congreso no tramitará la proposición no de ley (PNL) de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

El líder del PSOE ha decidido no atender ni esta exigencia ni la amenaza de ruptura de Puigdemont. De este modo, si nada cambia de aquí a mañana, Junts decidirá el viernes romper con Sánchez. "Sin confianza no hay más que hablar", explica un portavoz del entorno del expresident fugado en Waterloo (Bélgica). Ahora, Puigdemont dará orden de romper contactos con Sánchez, según ha sabido este diario si, como todo indica, el órgano de gobierno del Congreso, en el que el PSOE y Sumar tienen mayoría, decide no calificar la PNL. "No es inocuo lo del jueves, no es menor", advierte Jordi Turull, secretario general de Junts. "Nosotros hemos cumplido nuestra parte y ellos no han cumplido nada, todo son excusas". "Nos han engañado, efectivamente", admite otra fuente de la dirección de Junts, "y sin la oficialidad del catalán en la UE, sin el traspaso integral de las competencias en inmigración, y sin una amnistía efectiva, ni judicial ni política, no tenemos modo de justificar nuestro apoyo".