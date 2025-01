El Gobierno afirma que el juez 'elucubra' en su auto y no tiene 'base documental' para señalarle por el correo del novio de Ayuso

El Gobierno ha acusado este martes al juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de citar como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin tener "ninguna prueba concreta" sobre la filtración que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como de basarse en "elucubraciones" para apuntar a la implicación de Presidencia del Gobierno.

"Hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general", ha sostenido la ministra Portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros afeando que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, siga sin testificar por los presuntos delitos fiscales.

Por este motivo, Alegría ha dicho que desde el Gobierno "no comparten la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación". "El origen del delito está donde está, en la pareja de la señora Ayuso", ha añadido.

En referencia al último auto del juez del Supremo, la ministra Portavoz también ha cuestionado que el magistrado señale a la implicación del Palacio de la Moncloa. "Me van a permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental", ha dicho.

"Estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones", ha insistido.

Alegría también ha señalado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja", ha denunciado.

Sobre esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la labor que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Por supuesto que respaldo todo, cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional", ha indicado.

El titular del Interior ha lamentado que los informes de la UCO son "interpretados de forma diferente por determinadas instituciones y determinados colectivos". "Me llama la atención que en casos muy significativos y que ustedes conocen, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial", ha señalado.

En este sentido, Marlaska también se ha pronunciado sobre la ley que propone el Gobierno para limitar las acusaciones populares, una propuesta que la oposición ya ha llamado "Ley Begoña", en referencia a la mujer del presidente del Gobierno.

"Muchos operadores jurídicos son conscientes y están por la labor de hacer una reformulación seria de lo que debe ser la acción popular, con la garantía de que hay mucha parte del sector civil que realiza una labor fundamenta dentro de los ámbitos de interés para la justicia", ha explicado.