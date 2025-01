Feijóo apoya a Mazón: "Prefiero a políticos que respondan de su gestión que a los que hacen de la resistencia su modo de vida"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este jueves en Valencia tras compartir una jornada de trabajo con alcaldes del PP de los municipios afectados por la DANA.

Una cita que se produce después de que este miércoles visitara media docena de localidades devastadas para comprobar "en primera persona" los avances de las labores de reconstrucción.

Feijóo ha aprovechado el encuentro para arropar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien también ha participado en el encuentro y ha realizado un balance de las actuaciones llevadas a cabo por su gobierno en estos dos meses y medio.

"Carlos (Mazón) ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente, y hoy lo ha vuelto a reiterar, al vincularse con el éxito de la reconstrucción", ha elogiado. Previamente, el presidente del Gobierno valenciano había fiado su continuidad a la recuperación de la autonomía.

"Reitero que he vinculado mi futuro político a la recuperación de mi tierra. Es el futuro al que me debo y encomiendo, no me interesa ningún otro", había afirmado minutos antes Mazón.

Precisamente por estas declaraciones, el líder del PP nacional ha respaldado al presidente del ejecutivo valenciano. "Yo prefiero a políticos que respondan de su gestión, que a aquellos que hacen de la resistencia su modo de vida" ha criticado en referencia a Pedro Sánchez, a quien también ha reprochado su falta de empatía con los afectados.

Acto seguido, ha exigido al presidente del Gobiern su presencia en el territorio para que los valencianos sientan que la catástrofe es una prioridad también para el ejecutivo central."Le pido el mayor compromiso porque Valencia lo requiere, que venga a esta tierra. Los valencianos necesitan verlo y sentir que les preocupa", ha subrayado.

"Yo nunca habría abordado lo ocurrido como algo ajeno, sino como una emergencia nacional. Nunca había dejado solo al Rey en uno de los ayuntamientos de la Comunitat, ni ausentado del funeral, ni habría dejado pasar meses sin venir a comprobar cómo avanza la recuperación", ha continuado Feijóo.

Tras reprochar la actuación del jefe del Ejecutivo central, el presidente del PP también ha reclamado que las ayudas anunciadas por Sánchez lleguen a los afectados y no lo hagan a modo de préstamo o aplazamientos, sino como subvenciones directas por las que los beneficiarios deban tributar.

"Dimos nuestro apoyo a las ayudas del Congreso a pesar de considerar que eran insuficientes. Estoy aquí para exigir presencia, compromiso y resultados de los decretos aprobados", ha aseverado.

En este sentido, el presidente del Partido Popular ha aprovechado la jornada para lanzar un paquete de medidas alternativo al impulsado por el Gobierno de Sánchez.

La intención es presentarlo en el Congreso de los Diputados como proposición de ley, de manera que también los grupos parlamentarios de la Cámara Baja se posicionen "a favor o en contra de ayudar a Valencia".

Proposición de ley en el Congreso

La norma se estructuraría en seis ejes principales. La primera, la gestión centralizada de las ayudas a través de la Agencia Tributaria, de manera que las subvenciones puedan ingresarse en menos de tres días en las cuentas de los afectados.

En segundo lugar, también reclama que el Gobierno financie las infraestructuras dañadas por la riada: "Colegios, centros de salud, centros sociales... ¿O es que los Presupuestos Generales del Estado no forman parte de los impuestos de los valencianos?", ha criticado.

A continuación, Feijóo ha pedido una comisión de seguimiento formada por ayuntamientos, Generalitat y Gobierno central en la que se rinda cuentas del ritmo de ejecución de estas ayudas.

El líder de la oposición también ha reclamado viviendas para poder realojar a los afectados, que se transfiera al Gobierno valenciano 25 millones de euros para construir y adquirir viviendas de forma urgente.

El presidente del PP ha exigido, además, medidas específicas para aliviar a los autónomos: "Que no tengan que presentar declaraciones ante la administración pública y lo hagan en 2026 y si les sale a pagar, que tengan cuatro años para poder pagarlo".

El último punto de esta proposición de ley contempla que los ayuntamientos puedan realizar una exención del IBI y de los impuestos municipales vinculados a la reconstrucción con el fin de ejercer un alivio fiscal.

Mazón: "No he estado en ningún cálculo político"

Tras el encuentro con alcaldes y diputados provinciales y minutos antes de que interviniera el presidente del PP nacional, Mazón ha expuesto las cifras macro de las labores de reconstrucción que está liderando su gobierno.

"Me presento ante vosotros con el balance de 100% de los centros de salud en marcha, 57, todos los escolares yendo a clase, las carreteras autonómicas abiertas al tráfico, 18; 123 depuradoras arregladas, 500.000 toneladas de residuos sólidos recogidos, y con 87% de los garajes limpios", ha expuesto.

"Como vuestro presidente, no he estado en ningún cálculo político y mucho menos personal. Jamás usaré el dolor para hacer política. Yo, no. No estoy en la estrategia partidista ni personal", ha subrayado el dirigente popular.

El presidente del Gobierno valenciano, además, ha contrapuesto las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros frente a las impulsadas por su equipo.

Mazón ha cerrado su intervención advirtiendo que, tras la DANA, la presencia de Feijóo en Moncloa es "urgente para los valencianos". "Si antes era necesaria, ahora es urgente", ha manifestado.

"Aquí tienes un presidente dispuesto a resistir ante el Gobierno más cruel y con menos escrúpulos de la Historia de España. La tarea es enorme pero no nos vamos a detener. No nos van a detener", ha concluido en referencia a las declaraciones de "si quieren ayuda, que la pidan" pronunciadas los días posteriores a la catástrofe por el propio Sánchez.

Catalá: "Sánchez no me ha llamado"

Junto al líder de la oposición y el presidente del ejecutivo valenciano, también la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha lamentado la actitud del Ejecutivo central.

"Exigimos al Gobierno que esté a la altura de lo que ha pasado en Valencia. Mazón ha sido el primero en bajar al barro y ponerse al frente de esta situación", ha apuntado para a continuación afear a Sánchez que no le haya llamado todavía para brindar apoyo.

"Ni me ha llamado el presidente del Gobierno. No ha tenido un solo minuto para llamar a Valencia. Esa indolencia duele", ha lamentado la primera edil.