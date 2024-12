Gamarra advierte al PSOE de que no le va a "salir gratis" utilizar la tragedia de la DANA para desgastar a Mazón

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este sábado al PSOE y a Compromís de que no les va a "salir gratis" utilizar la tragedia de la DANA con fines partidistas, para desgastar al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

"Hay muchos adversarios políticos más preocupados en buscar el desgaste electoral hacia el PP que en arrimar el hombro para que las ayudas lleguen y la reconstrucción sea lo más rápida posible", señala la dirigente popular, en una entrevista concedida este fin de semana a Europa Press.

Porque en momentos de enorme dificultad como el actual, añade, es cuando se comprueba "la altura política" de los responsables de las instituciones. Y aquellos que "han decidido buscar única y exclusivamente el desgaste en la tragedia, que no crean que eso les va a salir gratis", sentencia Gamarra.

A su juicio, los ciudadanos castigarán a quienes han intentado sacar provecho político de la mayor catástrofe natural vivida en España en las últimas décadas, con más de 200 muertos.

La última en hacerlo ha sido la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, quien este sábado aseguró que la Generalitat no tiene fondos suficientes para atender a las víctimas de la DANA, debido a la decisión de Mazón de "quitar impuestos a los ricos".

Bernabé también criticó que Mazón haya ofrecido versiones "variopintas" sobre dónde se encontraba el 29 de octubre al mediodía, antes de acudir a la reunión del Cecopi, y consideró que el presidente de la Generalitat todavía "no ha explicado por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía y por qué no se tomaron las decisiones oportunas".

El PSOE emplea así una estrategia similar a la utilizada contra Isabel Díaz Ayuso, al lanzar a los sucesivos delegados del Gobierno en Madrid para cuestionar las políticas de la presidenta de la Comunidad.

Europa Press Sánchez da protagonismo a Diana Morant pero Mazón no la incluye en sus cinco grupos de respuesta ante la DANA

Apenas había transcurrido una semana de la tragedia de la DANA, cuando la ministra de Ciencia, Diana Morant, voló a Valencia para ofrecer una rueda de prensa en la que exigió la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, por no gestionar adecuadamente la catástrofe.

Al respecto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este sábado que Mazón ha "asumido responsabilidades", al impulsar una reestructuración de su Ejecutivo tras el 29-O, y ha mostrado una "altísima honestidad política", al vincular su futuro con la reconstrucción de las zonas dañadas.

Gamarra también ha expresado su "total y absoluto respeto" a decisiones de la Justicia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya inadmitido las querellas y denuncias presentadas contra Mazón por la gestión de la DANA, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.

También el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó el viernes su respaldo a Mazón pues, indicó, ha "asumido una remodelación de su gobierno y ha unido su propio futuro a la reconstrucción de los efectos de la riada".

"Hay políticos a los que se asciende por su gestión en la DANA y otros que siguen gestionando", añadió Feijóo en alusión al empeño que el presidente Pedro Sánchez ha puesto para colocar a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como nueva vicepresidenta de la Comisión Europa.

Para consumar este ascenso, el gobierno no puso reparos en pactar con los partidos de Giorgia Meloni y Viktor Orbán, a los que había situado antes como principales referentes europeos de la extrema derecha.

Cuando sucedió la tragedia, Teresa Ribera era la máxima responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no alertó a tiempo de la letal crecida del barranco del Poyo ni acometió los proyectos previstos hace una década para frenar los efectos de las riadas en la zona.

En su comparecencia del viernes, Feijóo destacó la responsabilidad que ha mostrado el PP al apoyar en el Congreso los decretos extraordinarios de ayuda a las víctimas de la DANA, a pesar de que el Gobierno no dio ningún paso para consensuarlos con la oposición.

Diseño: Arte EE Los cinco errores de la CHJ en la catástrofe de Valencia sobre los que su presidente aún no ha respondido 48 días después

Y pidió al Gobierno que cumpla "su obligación de ayudar a tantas poblaciones afectadas" porque, lamentó, de momento "no tenemos las ayudas suficientes para aliviar las economías personales de quienes han perdido sus bienes y para reconstruir las infraestructuras y economía" de la zona.

El líder del PP señaló que los Reyes Felipe y Letizia "nos representan a todos los españoles más que nunca", por la cercanía que han mostrado a las víctimas en las cuatro visitas que ya han realizado a la zona.

Una actitud que, a su juicio, contrasta con "la falta de empatía y la distancia de la realidad" que el Gobierno ha tenido en esta tragedia.