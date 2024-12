Zapatero dice que se "fía" de Puigdemont y alaba su carácter: "Es una persona que habla claro"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que se fía del líder independentista Carles Puigdemont y ha alabado su carácter. "Me fío de Puigdemont. Y en el diálogo que he tenido con él me ha parecido que es una persona que habla claro", ha elogiado Zapatero este lunes.

El expresidente también ha sostenido en una entrevista en La Mirada Crítica que Puigdemont "está en un proceso de nueva actitud" -sin explicar en qué sentido-, pese a que "nunca va dejar de ser independentista".

Las palabras de Zapatero llegan precisamente el día en el que Puigdemont tiene previsto ofrecer una comparecencia pública desde Bruselas, donde hará una balance de los incumplimientos del Gobierno en los acuerdos suscritos con Junts. El expresident fugado de la Justicia española podría dejar en el aire el apoyo de los siete diputados de su formación a los Presupuestos Generales del Estado de 2025 que quiere presentar el Gobierno.

El exmandatario socialista también ha reivindicado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez "está logrando que se crezca económicamente reduciendo las desigualdades" y solucionar el problema "territorial". "Es un país que funciona. La marcha es sobresaliente, con un horizonte muy positivo. Sin problema económico ni social ni territorial", ha celebrado.

Mediador con Venezuela

Zapatero también ha hablado sobre su labor de mediador entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y la oposición del país caribeño. El expresidente ha confirmado, una vez más, que el opositor Edmundo González "vino a España fundamentalmente" por su "labor de intermediación" con el Gobierno de Madurdo.

Sin embargo, Zapatero ha evitado responder a la pregunta sobre si Maduro es un "dictador" y no ha sido muy explícito en sus declaraciones sobre Venezuela porque su rol de mediador exige "prudencia pública". "Si algo he aprendido de los mediadores de la paz en el mundo es que son muy cautos públicamente, porque si juzgan pierden la capacidad de intermediación", ha argumentado.

"Tengo capacidad de diálogo con Maduro y el Gobierno venezolano, no la niego y procuro mantenerla", ha reivindicado. Zapatero ha contado, como ejemplo de su mediación, que esta semana se reúne con dos opositores venezolanos que le han pedido ayuda. "No hay nada más importante que poder ayudar a personas que tienen problemas con la libertad", ha aseverado.

Sobre la llegada al aeropuerto de Madrid en 2020 de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pese a la sanción de la Unión Europea que le impedía pisar suelo comunitario, Zapatero ha dicho que en el Gobierno "no se fue consciente de que existía" dicha sanción, aunque ella avisara. "A veces pasan estas cosas. Es la conclusión que he sacado del asunto", ha justificado.

Causas judiciales

El expresidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre el caso Koldo y las investigaciones sobre el exministro José Luis Ábalos, y el hermano y la esposa del presidente del Gobierno.

"Me he llevado una cierta sorpresa con Ábalos. Siempre he sido muy prudente con los procedimientos judiciales. Hay que dejar que trabaje la Justicia. Debemos ser cautos. Sufrí el caso de Pepe Blanco, y fue todo mentira", ha dicho. Sí ha criticado, sin embargo, que "la tendencia en este país es que todo el mundo quiere ser fiscal, juez y abogado".

Sobre el caso de David Sánchez y Begoña Gómez, hermano y esposa del presidente del Gobierno, Zapatero ha afirmado que "no hay tema". "No los veo... pero vamos a ver", se ha limitado a decir, restándoles importancia y pronosticando poco recorrido judicial en ambas investigaciones.