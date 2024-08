El PP abre otro frente a Sánchez: interrogará en el Congreso a Montero por la fiscalidad de su hermano

No habrá tregua para Pedro Sánchez. El Partido Popular está decidido a meter la lupa en cada recodo de las trayectorias profesionales de Begoña Gómez, su mujer, y David Sánchez, su hermano, para encontrar artillería con la que poder atizarle y forzar, más pronto que tarde, su salida del palacio de la Moncloa.

Desde que aparecieron las primeras informaciones sobre los negocios de su esposa, los populares han perimetrado buena parte de su labor de oposición al Gobierno en el círculo más íntimo Sánchez. Ahora, a raíz de las revelaciones que dan cuenta de los incrementos patrimoniales del hermano músico del presidente, han decidido abrir un nuevo frente.

Este miércoles, el PP comunicó la decisión de registrar una petición en el Congreso de los Diputados para la comparecencia urgente en el Pleno de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objeto es que dé explicaciones sobre el cupo fiscal a Cataluña pactado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.

No obstante, los populares, según trasladan fuentes de Génova a EL ESPAÑOL, pretenden aprovechar esta comparecencia de Montero, si es que llega a producirse, para someterla a un tercer grado sobre la situación fiscal del hermano de Sánchez.

Todo surge después de conocer las conclusiones de un informe que ha remitido la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción número tres de Badajoz, que investiga una denuncia de la organización Manos Limpias contra David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal.

En las filas del PP ponen el énfasis en que el hermano del presidente posee un patrimonio de 1,7 millones de euros que es "incapaz" de justificar. También, que estableció su residencia fiscal en Portugal hace dos años, a pesar de estar contratado por la Diputación de Badajoz. Con anterioridad, estuvo residenciado en Tailandia y en España.

El punto que obvian en la dirección popular es que Hacienda descarta "un posible delito fiscal". Así lo aclara el informe: "No se aprecian las circunstancias de riesgo fiscal que prevé el Plan Anual de Control Tributario, ya que en los ejercicios 2021 y 2022 la posible tributación del obligado por IRPF arrojaría un saldo a devolver".

La juez que lleva la instrucción al hermano de Sánchez, al margen de lo que dice Hacienda, mantiene viva la causa judicial. Este mismo miércoles, decidió rechazar un recurso que planteó el músico por considerar que estaba siendo víctima de una "investigación prospectiva".

Hasta ahora, el PP ha mantenido un perfil más bien bajo en lo que respecta a la causa del hermano de Sánchez. Pero los populares han decidido ir con todo y armarán una ofensiva al Congreso de los Diputados y el Senado.

En la Cámara Alta, concretamente, el grupo popular auspició una comisión de investigación que, a priori, tenía que ver con el caso Koldo y que se ha convertido en una suerte de matrioska rusa donde caben todos los "posibles casos de corrupción" del Gobierno.

La ofensiva del PP

En los próximos meses, el PP quiere cercar al hermano de Sánchez en esta comisión con un aluvión de preguntas escritas al Gobierno, además de los requerimientos de documentación a la Diputación de Badajoz, para indagar en sus contratos profesionales, tal y como anticipan fuentes de dentro del partido.

Este miércoles, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, la dirección del PP elevó el tono contra Sánchez por la vida laboral de su hermano. "No hay mejor negocio en este país que ser familia del presidente del Gobierno", ironizaron en Génova.

Los populares exigieron "explicaciones" al Gobierno por el "millonario incremento patrimonial" del hermano del presidente, cuando los ingresos que ha recibido de la Diputación de Badajoz -controlada por el PSOE- desde 2017 no superan los 273.000 euros.

En ese sentido, el principal partido de la oposición emplazó al Ejecutivo a que "actúe ante el espectacular incremento de los bienes del hermanísimo del presidente del Gobierno, David Sánchez, quien es incapaz de justificar el patrimonio de 1,7 millones de euros".

Si "cualquier irregularidad exigiría la devolución a Hacienda del dinero obtenido de manera ilegal", el PP apuntó, "lo que es de los españoles corresponde a los españoles, no a David Sánchez por ser hermano del presidente del Gobierno".

Los populares, sobre la situación procesal del hermano de Sánchez, sintetizan: "Tributa en Portugal a pesar de tener su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, está siendo investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social".

La formación conservadora apuntala la tesis de otro escándalo que sacude a Sánchez: "El Gobierno sigue cercado por la corrupción, que invade la esfera personal y familiar de Pedro Sánchez, quien sigue escondido y se niega a dar explicaciones a la Justicia, al Parlamento y a la opinión pública".

A juicio del partido de Feijóo, "todo lo que está sucediendo no solo con el hermano de Sánchez, sino también con su mujer, es gravísimo y no tiene precedentes". De ahí la insistencia en que el presidente del Gobierno dé la cara: "No puede seguir agazapado, pasando sus vacaciones como si no ocurriera nada, ante la presunta corrupción que salpica a su partido, a su Gobierno y a su entorno".

"Él y su mujer usaron las dependencias de la Moncloa para mantener encuentros con el empresario que acabó recibiendo contratos públicos de su Gobierno, después de que Begoña Gómez lo recomendara. Es difícil encontrar un caso parecido que defina mejor el tráfico de influencias", concluyen en Génova.