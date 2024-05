Sánchez culpa a Feijóo de la "incitación a la violencia" de Abascal y los une en "la ultraderecha"

Pedro Sánchez fue el primero en pedir que el debate de este miércoles en el Congreso se desarrollara dentro de la "cortesía parlamentaria" y también fue el primero en romperla. El presidente del Gobierno ha juntado en el mismo saco de "la ultraderecha" a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal y ha culpado al líder del PP de la "incitación a la violencia" del líder de Vox.

"No he escuchado a ningún dirigente del PP condenar las palabras del domingo", ha dicho Sánchez en referencia al acto que Vox celebró con la participación del presidente de Argentina, Javier Milei. "La violencia política se condena, no se gobierna con ella, que es lo que hacen ustedes", ha dicho a Feijóo.

"Ni una palabra de solidaridad por parte de la derecha tradicional, que ha claudicado en Vox", ha criticado y, refiriéndose a Abascal, le ha dicho que "han arrastrado a la derecha tradicional a su redil". "Lo que rompe las sociedades es la rendición de la derecha tradicional a la ultraderecha", ha añadido Sánchez.

El pleno que se celebra este miércoles en el Congreso había arrancado a las 9.00 de la mañana con la oportunidad de ser solemnes. Sánchez acudía a la Cámara Baja para hablar de cuestiones de Estado, de Gibraltar, del Consejo Europeo, de Palestina... y también para disipar las dudas sobre los escándalos que rodean a su mujer.

Si bien los primeros minutos correspondieron con lo previsto, con el anuncio de que España reconocerá a Palestina el próximo martes en el Consejo de Ministros, poco tardó el panorama en embarrarse, como ya viene siendo costumbre en los cara a cara entre el Gobierno y la oposición.

Durante su primera intervención, Sánchez no explicó nada de su mujer, Begoña Gómez, más allá de decir que es "una profesional honesta, seria y responsable" y tachó de pertenecer a su ya habitual "máquina del fango" a cualquier crítica política en ese sentido.

Después, en su segunda intervención, ha dedicado un tiempo importante en intentar demostrar que Feijóo y Abascal son lo mismo, recriminando al líder de la oposición que no haya roto con el partido de extrema derecha.

"Es bastante triste y preocupante que el jefe de la oposición sólo proyecte un camino ante sí que consiste en tratar de tumbar con bulos mediáticos y crispación social a un gobierno democrático elegido por las urnas", ha dicho Sánchez.

"El verdadero drama es esa bomba de relojería que amenaza los cimientos de nuestra democracia y que la estrategia de esta oposición destructiva consista en apoyar a Vox y a sus socios de la ultraderecha europea", ha añadido.

El debate ha estado marcado por el hecho de que este jueves comienza la campaña electoral de las europeas y Sánchez ha esbozado parte de la estrategia del PSOE para la contienda: agrupar a PP y Vox y azuzar el miedo a la ultraderecha, una fórmula que ya funcionó en las generales del 23-J y que ahora es posible de nuevo gracias al incidente con Javier Milei.

El PSOE acusa al PP de haberse puesto de perfil ante las "agresiones" de Milei y Sánchez lo ha subrayado. "La moderación no es ser equidistante entre quien agrede y quien sufre la agresión. La moderación es estar del lado de las instituciones españolas atacadas y soltar la mano de la ultraderecha", ha dicho.

"Recapacite, señor Feijóo, rompa sus lazos con el señor Abascal y con la internacional ultraderechista. Deje de darle a la manivela de la máquina del fango, deje de buscar atajos inmorales y haga una oposición útil, sustantiva, con trabajo duro y con propuestas concretas", ha añadido.

Sobre su mujer, Begoña Gómez, el presidente se ha limitado a subrayar su honradez y retar a Feijóo a que lleve a ambos ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. "¿Que me quiere llevar al Senado? Encantado. ¿Que quiere llevar a mi esposa? Será su responsabilidad, pero irá también encantada. En todo caso, no tenemos nada que ocultar", ha dicho Sánchez.

Para Sánchez, el discurso que este miércoles han planteado PP y Vox es altamente peligroso. "Lo que decimos y hacemos en este hemiciclo, tiene efecto en las calles", ha asegurado. "Fuera, hay gente que nos escucha y siempre habrá quien se sienta más legitimado para ir más allá, elevar el tono, pasar de las palabras a los hechos, convertir el discurso del odio en violencia física", ha añadido.