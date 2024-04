Patxi López reniega ahora de Bildu: "Sabemos de dónde vienen, y no es para estar orgullosos"

El exlehendakari y actual portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha mostrado este domingo en un acto de campaña su rechazo a los vínculos de Bildu (convertido en uno de los socios preferentes del Gobierno) con miembros de la banda terrorista ETA.

"Los de Bildu nos dicen que son la gran novedad de estas elecciones...", ha indicado Patxi López en un mitin del PSOE celebrado en Santurce (Vizcaya), "¡pero si son lo más antiguo que hay sobre la faz de la tierra! Sabemos de dónde vienen y no es para estar orgullosos".

En las elecciones municipales del 28-M, Bildu incluyó en sus candidaturas a 44 condenados por su pertenencia a ETA, siete de ellos por su implicación directa en delitos de sangre. En enero de 2022 se incorporó además a la cúpula de Sortu (partido que forma parte del núcleo central de la coalición) David Pla, último jefe de la dirección de ETA.

Pese a los escrúpulos mostrados en campaña electoral por Patxi López, Bildu se ha convertido esta legislatura en uno de los principales respaldos parlamentarios del Gobierno. Tras las elecciones generales del 23-J, el PSOE entregó a la coalición de Arnaldo Otegi la Alcaldía de Pamplona, mediante una moción de censura para desalojar a UPN.

Durante el mitin de la campaña de las elecciones vascas celebrado este domingo en Santurce, Patxi López también ha aludido a la incapacidad de Bildu para gestionar: "Son muy de megáfono, de protesta, de pancarta, son muy de pueblo... Pero a la hora de resolver los problemas del pueblo, nada de nada".

Como ya ocurriera en las elecciones gallegas del 18-F, Patxi López ha dado por hecho que el PSE quedará tercero en los comicios vascos y, por tanto, supeditado al PNV o a Bildu. Los socialistas serán así quienes decidan si gobierna uno de estos dos partidos que, ha dicho, "se pasan todo el día compitiendo por ver quién es el más nacionalista, quién tiene más pedigrí, quién es vasco vasco..."

"Otra vez, vuelta a los debates identitarios que ya sufrimos, que no hacen avanzar a la sociedad y solo sirven para dividirnos", ha lamentado el exlehendakari, "Euskadi no necesita un campeonato del mundo para ver quién es más nacionalista, no es más que un viaje al pasado, una marcha atrás".

Por el contrario, ha recalcado Patxi López, "Euskadi necesita un proyecto compartido, atractivo para la inmensa mayoría, un proyecto de progreso compartido en el que nadie queda atrás".

Y por ello ha presumido del papel que va a jugar el PSE en los comicios del 21-A: "El tercero es el que decide, el que orienta el país y las políticas que hay que hacer. Es el que resuelve problemas, el que da alas a los sueños y los anhelos de los vascos".

No obstante, el dirigente socialista ha dirigido sus principales críticas al PP: "En Euskadi a la derecha no se la espera porque no está, y no me extraña, porque vemos día a día lo que significa el PP donde tiene oportunidad de gobernar".

"Se cargan las leyes de memoria", ha enumerado, "son retardistas del cambio climático, negacionistas de la violencia machista, privatizadores de los servicios públicos, propagadores de discursos de odio, alimentadores de bulos e insultadores profesionales".

Exige que dimita el 2 de Ayuso

Como ya hiciera el PSOE el jueves, Patxi López ha exigido la dimisión del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, por sus comentarios "machistas" y "frívolos" sobre Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

"En Euskadi no queremos gente como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y manos derecha de Ayuso", ha dicho en alusión a Serrano, "el otro día tuvo la intervención más lamentable que he visto en mi vida, tratando a la mujer del presidente con falta de respeto, de educación, de decoro y un machismo frívolo lamentable".

"A esta gente no les queremos en Euskadi ni en la política", ha añadido, porque "denigran y envilecen la política. No debería estar en la política de este país, alguien debería sacarlo ya".

Patxi López ha aludido así a los comentarios que Alfonso Serrano realizó el jueves, después de que la Cadena Ser difundiera que se había reunido con el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una cafetería de Madrid.

El señor Alfonso Serrano debe presentar su dimisión inmediata. El PP de Madrid se ha convertido en un nido ultra de insultos, trumpismo y denigración de los valores de la política.



No todo vale. Basta ya. https://t.co/t9jVHthOdQ — PSOE (@PSOE) April 4, 2024

"Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, que ella es quién suele reunirse allí con empresarios, pero no tengo su teléfono", replicó el del secretario general ante estas acusaciones; "luego llamamos a [la marisquería] La Chalana, y estaba lleno de socialistas por lo que tampoco pudimos ir ahí.

"Después llamamos al Ramses, que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del PSOE, pero ahí tampoco había sitio", añadió Alfonso Serrano en el vídeo que ha provocado la indignación de los socialistas", por lo que fuimos a tomar una Coca-Cola en un bar petado de gente en una cristalera frente a la calle con una persona que conozco".