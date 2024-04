Feijóo pide a Sánchez que rompa con ERC tras pedir Aragonès al Gobierno un referéndum pactado

"Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum, hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno".

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado este lunes un órdago al presidente del Gobierno, al que ha apremiado a poner fin a su alianza política con ERC tras el plan que ha presentado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para votar la independencia de Cataluña en una consulta pactada.

El presidente del Partido Popular ha lamentado que los republicanos "hoy mismo" han vuelto "con la matraca de la independencia". Y haciendo alusión a las autonómicas del próximo 12 de mayo, ha dejado claro: "Ningún voto del PP servirá para la independencia, ni para pactar un referéndum, ni para devolver el poder a los que no se cansan de chantajear al Estado y presumen además de que volverían a hacerlo".

Sobre la amenaza secesionista planteada por ERC, el líder de la oposición ha advertido: "Cataluña no merece más huidas hacia adelante, merece una política que se preocupe de los problemas reales de los catalanes". Esta será la tarea, ha asegurado, para la que trabajará su formación.

"Digámosle alto y claro a los catalanes que si quieren independentismo, nosotros no somos su alternativa; pero que si no quieren independentismo, somos su única alternativa", ha apostillado. Feijóo ha excluido de la ecuación al PSC de Salvador Illa, pues, a su juicio, "mientras Pedro Sánchez necesite al independentismo, mandará el independentismo".

El presidente del PP ha presidido esta mañana en la sede de Génova la Junta Directiva Nacional de su formación, máximo órgano entre congresos. Allí, ante la plana mayor de los populares, ha hecho balance de sus dos años al frente del partido (hoy tiene lugar el segundo aniversario) y ha fijado los objetivos para el triduo electoral de este trimestre, que comenzará con las vascas y concluirá con las europeas.

De la primera cita con las urnas, ha admitido que el reto no es ni mucho menos una mayoría absoluta, como la que logró Alfonso Rueda en las gallegas, último examen al que se sometió un barón del PP. No obstante, ha pedido al candidato vasco, Javier de Andrés, que reúna a "todos los que están desencantados con la política vasca".

Eso es: "A los del PNV, que están hartos de que sus votos sirvan para apuntalar las políticas económicas de Podemos; a los del PSOE, que añoran al partido que defendía la igualdad y la Constitución; y a todos los que necesitan una alternativa política y moral a Bildu". En su opinión: "Son muchos más de los que creemos".

En Cataluña, los deberes que Feijóo ha puesto a Alejandro Fernández son simples: "Volver a ser el partido de referencia de los constitucionalistas, defender la Constitución y el Estatut con un proyecto que no pasa por excluir a la mitad de los catalanes, sino para contar con todos; no somos ni el independentismo que quiere condenar a Cataluña a la decadencia ni el PSC que compadrea con ese independentismo".

De las tres elecciones que se celebrarán en este trimestre, el PP da una importancia capital a las europeas. "Tenemos que ganar y de manera clara", ha zanjado Feijóo. El motivo: "Son el mejor mensaje que los españoles podemos lanzar a todo la Unión Europea, un mensaje que alerta sobre la situación de nuestro Estado de derecho, un mensaje que alerta sobre las mentiras y corruptelas de este Gobierno".

Feijóo ha recalcado que del triunfo del PP europeo depende que la ofensiva contra la amnistía en Bruselas llegue a Buen Puerto. Una victoria rotunda, ha considerado, cargará a los populares "de más fuerza, más argumento y más poder" en una Unión Europea que "no puede quedarse quieta ante un ataque masivo al Estado de derecho en un país miembro". En este punto, ha advertido: "Y no va a hacerlo porque el PP de España no va a permitírselo".

"No cejaremos en nuestro empeño hasta que consigamos frenar todos los atropellos contra la igualdad de los españoles ante la ley y contra la falta de acatamiento a las sentencias de los tribunales españoles. Si conseguimos un gran resultado en junio estaremos con la garantía de poder lograrlo", ha añadido.

Finalmente, en clave nacional, en referencia a todos los escándalos que sacuden al Gobierno, Feijóo ha lanzado una serie de mensajes. "Si lo que pretenden es equipararnos, que se olviden; que den explicaciones ante los casos que ya afectan a la mitad del Gobierno, a la mitad del PSOE y veremos a ver a qué parte de la Moncloa. Que elijan en cuál de las comisiones quieren dar información que nos están ocultando".

El presidente popular ha hecho alusión, de forma velada, a los ataques del Ejecutivo contra Ayuso, por el fraude de su novio: "Si lo que quieren es dividirnos, desviar la atención, que se olviden; es nuestra obligación recordar a los españoles cada día la indignidad con la que ha llegado el Gobierno y con la que se mantiene".